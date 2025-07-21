''Какую ошибку сделала Ева?'' Домашнее задание по математике для семилетних детей озадачило родителей

Мама семилетней американской девочки обратилась за помощью к социальным сетям, потому что не смогла самостоятельно разобраться с домашним заданием своей дочери. По ее словам, оно заставило ее сомневаться в собственном здравом смысле – настолько сложно ей было помочь ребенку.

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Женщина опубликовала на сайте Reddit страницу учебника по математике своего ребенка, который учится в начальной школе. Суть задания заключалась в том, что надо было найти ошибку на диаграмме, где целое число было разбито на восемь восьмых, однако сама женщина не смогла этого сделать, пишет сайт The Mirror.

"Я не вижу никаких ошибок? Числовая прямая действительно показывает восьмые части", – написала она.

Несколько пользователей соцсети согласились с автором вопроса. Они написали в комментариях, что не понимают, зачем давать детям задания, где они должны тратить время на то, чтобы неправильно что-то понять.

"Это больше похоже на упражнение для учителей", – пишет один из пользователей, а другой добавляет, что видел несколько подобных детских математических задач и формулировка вопроса его раздражает. По его словам, больше смысла было бы спросить иначе.

"Когда я был ребенком, математические задачи были однозначными", – говорит он.

Однако были и те комментаторы, которые помогли автору сообщения найти решение задачи. Они объяснили, что Ева ошибочно использовала седьмые части вместо восьмых, поскольку между ее восемью линиями на рисунке только семь промежутков.

То есть на самом деле это было задание на внимательность и способность мыслить, а не на математические способности.

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