Канада хочет сократить количество иностранных студентов: что случилось и почему власти говорят, что ''система вышла из-под контроля''

Министр иммиграции Марк Миллер рассказал, что Канада планирует сократить количество иностранных студентов. Такие решения могут быть приняты из-за жилищного кризиса в стране.

Об этом чиновник рассказал в эфире CTV. Он сказал, что то, насколько кардинальным будет сокращение, пока неизвестно.

"Это количество иностранных студентов смущает. Это действительно система, которая вышла из-под контроля", – сказал Миллер.

По его словам, в первом и втором квартале этого года будет рассматриваться возможность установления лимита на иностранных студентов, чтобы помочь снизить спрос на жилье. Он добавил, что временно находящиеся в стране граждане в основном состоят из иностранных студентов и трудовых мигрантов и только в третьем квартале прошлого года в Канаду прибыло более 300 000 из них.

"И сейчас пора поговорить об объемах и влиянии, которое это имеет на определенные регионы", – сказал министр иммиграции Канады.

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Он также отметил, что ограничение количества иностранных студентов не будет "универсальным решением" для решения проблемы нехватки жилья в Канаде.

По официальным данным, в 2022 году канадская миграционная служба выдала 551 405 новых разрешений на обучение, что на 24% больше, чем в 2021 году. Также большим было и количество студентов, которые уже учились и составило более 800 тысяч.

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