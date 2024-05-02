Карпачев на примере "Супермамы" объяснил, почему никогда не следует нарушать личные границы детей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
234
Карпачев на примере 'Супермамы' объяснил, почему никогда не следует нарушать личные границы детей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев отмечает, что уважение к личным границам ребенка – это основа любого взаимопонимания. По его словам, отсутствие взаимопонимания между родителями и школьником может породить пропасть в отношениях.

Специалист в телепроекте "Супермама" разобрал случай одной из участниц, воспитывающей двоих детей. Женщина поделилась, что считает откровенные разговоры со своим сыном и дочкой важными в воспитании. Однако, как оказалось, это может приводить к определенным проблемам в отношениях. В частности, она неоднократно доводила до слез девочку, поднимая тему плохих поступков ребенка при посторонних. А парень вообще неприлично подписал мать в своем телефоне. Это, по мнению Карпачева, проявление неуважения к ней.

Эксперт говорит, что таким образом женщина нарушает границы своих детей. Что может привести к недоверию к маме и окружению. К примеру, девочка может замкнуться в себе. А у парня есть паттерн опасного поведения с огнем.

Карпачев на примере ''Супермамы'' объяснил, почему никогда не следует нарушать личные границы детей
Видео дня

"В основе импульсивного желания поджигания чего-то всегда лежат определенные психические проблемы ребенка, обычно это сдержанные злоба и гнев, чаще недостатка любви родителей для привлечения внимания, что в будущем может привести и к более сложным формам, а именно – пиромании, психическому расстройству, которое нуждается уже в коррекции от специалистов. Поэтому любые проявления подобного поведения должны вызывать повышенный интерес со стороны родителей для дальнейшего выявления обстоятельств и причин", – утверждает Карпачев.

Он объясняет, что если ребенок не признается, что совершил плохой поступок, то он либо не совершал этого, либо отношения в семье на недостаточном уровне доверия. Поэтому, по его словам, родителям не стоит концентрироваться на обвинениях, но необходимо обратить внимание на взаимоотношения с ребенком.

Карпачев на примере ''Супермамы'' объяснил, почему никогда не следует нарушать личные границы детей

Специалист уверяет, что воспитывать мальчиков и девочек нужно до подросткового возраста и делать все, чтобы у них сформировалось уважение к родителям. Только тогда, по словам эксперта, дети будут прислушиваться к советам взрослых.

Он также объяснил, как некоторые ситуации могут влиять на взаимоотношения между взрослыми и подростками в семье и к каким последствиям это может привести. В частности:

  • Высокие ожидания: У родителей могут быть высокие ожидания в отношении своих детей, а дети могут не соответствовать этим ожиданиям. Такие ситуации будут приводить к разочарованию и недовольству обеими сторонами.
  • Разница во взглядах Конфликты могут возникать из-за разницы во взглядах, желаниях и потребностях. Следствие – негативные эмоции, напряженность и непонимание.
Карпачев на примере ''Супермамы'' объяснил, почему никогда не следует нарушать личные границы детей
  • Недостаточное время для общения: Родители могут быть заняты работой, домашними делами или другими обязанностями, что приводит к недостаточному времени, отведенному на общение с детьми. Таким образом, может возникнуть чувство отдаленности и непонимания.
  • Разные стили воспитания: Если у взрослых был отрицательный опыт со своими родителями, они могут использовать схожий стиль воспитания и в своей семье. Это может привести к недоразумениям и конфликтам.
  • Пример для детей: Дети учатся на примере родителей. Если взрослые не проявляют уважения друг к другу, это может повлиять на ребенка и его отношения с другими людьми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Карпачев назвал три вопроса, которые обязательно нужно задать ребенку перед тем, как его наказать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!