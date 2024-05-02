Карпачев на примере ''Супермамы'' объяснил, почему никогда не следует нарушать личные границы детей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев отмечает, что уважение к личным границам ребенка – это основа любого взаимопонимания. По его словам, отсутствие взаимопонимания между родителями и школьником может породить пропасть в отношениях.

Специалист в телепроекте "Супермама" разобрал случай одной из участниц, воспитывающей двоих детей. Женщина поделилась, что считает откровенные разговоры со своим сыном и дочкой важными в воспитании. Однако, как оказалось, это может приводить к определенным проблемам в отношениях. В частности, она неоднократно доводила до слез девочку, поднимая тему плохих поступков ребенка при посторонних. А парень вообще неприлично подписал мать в своем телефоне. Это, по мнению Карпачева, проявление неуважения к ней.

Эксперт говорит, что таким образом женщина нарушает границы своих детей. Что может привести к недоверию к маме и окружению. К примеру, девочка может замкнуться в себе. А у парня есть паттерн опасного поведения с огнем.

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"В основе импульсивного желания поджигания чего-то всегда лежат определенные психические проблемы ребенка, обычно это сдержанные злоба и гнев, чаще недостатка любви родителей для привлечения внимания, что в будущем может привести и к более сложным формам, а именно – пиромании, психическому расстройству, которое нуждается уже в коррекции от специалистов. Поэтому любые проявления подобного поведения должны вызывать повышенный интерес со стороны родителей для дальнейшего выявления обстоятельств и причин", – утверждает Карпачев.

Он объясняет, что если ребенок не признается, что совершил плохой поступок, то он либо не совершал этого, либо отношения в семье на недостаточном уровне доверия. Поэтому, по его словам, родителям не стоит концентрироваться на обвинениях, но необходимо обратить внимание на взаимоотношения с ребенком.

Специалист уверяет, что воспитывать мальчиков и девочек нужно до подросткового возраста и делать все, чтобы у них сформировалось уважение к родителям. Только тогда, по словам эксперта, дети будут прислушиваться к советам взрослых.

Он также объяснил, как некоторые ситуации могут влиять на взаимоотношения между взрослыми и подростками в семье и к каким последствиям это может привести. В частности:

Высокие ожидания: У родителей могут быть высокие ожидания в отношении своих детей, а дети могут не соответствовать этим ожиданиям. Такие ситуации будут приводить к разочарованию и недовольству обеими сторонами.

Разница во взглядах Конфликты могут возникать из-за разницы во взглядах, желаниях и потребностях. Следствие – негативные эмоции, напряженность и непонимание.

Недостаточное время для общения: Родители могут быть заняты работой, домашними делами или другими обязанностями, что приводит к недостаточному времени, отведенному на общение с детьми. Таким образом, может возникнуть чувство отдаленности и непонимания.

Разные стили воспитания: Если у взрослых был отрицательный опыт со своими родителями, они могут использовать схожий стиль воспитания и в своей семье. Это может привести к недоразумениям и конфликтам.

Если у взрослых был отрицательный опыт со своими родителями, они могут использовать схожий стиль воспитания и в своей семье. Это может привести к недоразумениям и конфликтам. Пример для детей: Дети учатся на примере родителей. Если взрослые не проявляют уважения друг к другу, это может повлиять на ребенка и его отношения с другими людьми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Карпачев назвал три вопроса, которые обязательно нужно задать ребенку перед тем, как его наказать.

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