Карпачев назвал три простых игры, которые развивают у детей логическое мышление и обогащают мировоззрение

Эксперт по детской психологии Дмитрий Карпачев предлагает родителям использовать игры, которые помогут развивать у малышей логическое мышление и обогащать мировоззрение. По его словам, взрослым нужно позаботиться о том, чтобы у мальчиков и девочек возникало желание узнавать больше.

Об этом специалист сказал в телепроекте "Супермама". Карпачев уверяет, что с помощью игры дети быстрее и легче усваивают новую информацию. В то же время, большое количество игрушек для развития не гарантируют, что малыш будет заинтересован. Вместо этого, эксперт по психологии советует отдавать предпочтение бытовым предметам, которые будут вызывать восторг и чувство причастности малышей к миру взрослых.

Три простых игры, которые рекомендует Дмитрий Карпачев

"Магазин-касса". Родители могут организовать игру, где ребенок выступает в качестве продавца в магазине. Она учится считать деньги, взаимодействовать с покупателями и развивать социальные навыки. "Угадай предмет". Используя маленькие предметы из дома (например, карандаш, ложка, мяч), взрослые могут предлагать мальчикам и девушкам угадать, какой предмет они держат за спиной. Это развивает воображение и внимание. "Построй свой мир". С помощью конструкторов или различных материалов (бумага, клей) ребенок может создавать свой собственный мир: строить здания, животных, транспорт и прочее. Это стимулирует креативность и пространственное мышление.

Эксперт по психологии также отметил, что родителям следует поддерживать с детьми открытые и позитивные отношения, помня, что они в одной команде. Таким образом, взрослые будут обладать важнейшим инструментом родительства – влиятельностью на мальчиков и девочек. Наказания, проповеди и угрозы не приведут ни к чему хорошему, а могут наоборот ухудшить отношения.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Карпачев объяснил, как "достучаться" до ребенка и почему нужно просить максимум три раза.

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