Из-за непогоды в Киеве детей разрешили не вести в школы и садики

Все школы и детские сады в Киеве будут продолжать работу несмотря на сложные погодные условия, однако детям разрешили остаться дома.

Об этом заявил в. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает "Официальный портал Киева". Жителей столицы Украины при этом просят обратить внимание на рекомендации городских служб во время непогоды.

"В связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", – сказал Мондриевский.

"Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей", – добавил он.

Мондриевский также подчеркнул, что не стоит без необходимости пользоваться собственным транспортом. Киевлян призывают не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.

"Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", – сказано в сообщении.

По информации Украинского гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью – значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с. Власти призвали киевлян быть внимательными, передвигаясь по городу.

Напомним, в Киеве в понедельник, 8 февраля, из-за снегопада на дорогах образовались многочисленные пробки. Трудности с проездом наблюдались на всех столичных мостах.

Непогода в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, на погоду в Украине во вторник, 9 февраля, продолжит влиять циклон с атмосферными фронтами, в части регионов ожидаются осадки.

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