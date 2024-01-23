Класс в учительском доме, пес – вместо звонка: как проходит обучение в украинской школе в 15 км от границы с Россией

В селе Прибынь Черниговской области, которое находится в 15 километрах от границы с Россией, дети учатся дистанционно. Однако одна из учительниц младших классов Вера Николаевна иногда проводит уроки у себя дома, чтобы школьники имели возможность пообщаться вживую. Занятия проходят прямо в комнате, из которой убрали лишнюю мебель и поставили парты.

Педагог в интервью "Суспільному" поделилась, что дети уже привыкли к такому обучению и ходят на уроки с удовольствием. Вера Николаевна рассказывает, что у каждого ученика есть свой парта и шкаф с личными вещами. Дети приходят на 9 утра и учатся, а на небольших перерывах у школьников есть перекус, физкультминутки и игры. Встречает четвероклассников пес, играющий роль школьного звонка.

"Когда уже слышу, что кто-то идет по дороге, выхожу, встречаю. И он "звонит" нам. Знаю, что это уже идут дети в школу. Дети любят его, останавливаются. Я им говорю: "быстро, потому что на урок", – делится учительница.

Она рассказывает, что перед каждым приходом учеников проводит влажную уборку. Вера Николаевна говорит, что родители довольны такой учебой, однако все равно мечтают, чтобы дети ходили в большую школу.

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Вместо завхоза, техработника, директора и кочегара в так называемой школе – муж педагога. Он поддержал такую инициативу супруги и помогал в обустройстве помещения. Более того, однажды даже проводил занятия, пока Вера Николаевна вышла из класса.

"Они спрашивали: кто я такой? Как, кто я такой? Тоже несостоявшийся учитель. Но обычно на улице справляюсь. День большой, то те четыре часа можно перебыть, перетерпеть. Можно и отдохнуть" , — рассказывает муж учительницы.

Супруги отмечают, что без детей становится грустно и они относятся к ним как к своим внукам, которые приезжают редко. Педагог признается, что все свободное время проводит в классе и не может предположить, что придется завершить свою деятельность.

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