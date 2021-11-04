Кличко рассказал, сколько еще школы будут на дистанционке: дети тяжело болеют, есть летальные случаи
Школы Киева должны оставаться на дистанционном обучении. COVID-19 болеют много детей, есть и летальные случаи.
Ученики смогут вернуться за парты, когда ситуация с заболеваемостью улучшится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевского городского совета, сообщает пресс-служба КГГА.
Мэр отметил, что школьники пока остаются на дистанционном обучении. Причина – во время этой волны COVID-19 болеют много детей. Более того, немало из них тяжело переносят болезнь, есть и летальные случаи.
"Поэтому учащиеся вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации", – подчеркнул мэр.
Однако добавил: надеется, что это произойдет скоро.
"Важно сегодня – удержать ситуацию. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей!" – отметил Виталий Кличко.
Во вторник, 2 ноября, заместитель главы КГГА Анна Старостенко заявила, что количество новых больных, госпитализаций и смертей за сутки доказывает необходимость вынужденного перехода школ на онлайн-формат обучения.
"По состоянию на 2 ноября в детских больницах Киева заполненность коек составляет уже 57,5%. Так что наша цель – максимально ограничить контакты, и единственный выход – это жесткий локдаун в городе и переход на дистанционное обучение даже начальной школы", – пояснила чиновница.
По данным КГГА, за сутки 3 ноября:
подтвердили коронавирус у 61 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 47 мальчиков от 1 месяца до 17 лет;
1 мальчик 8 лет – умер.
Как раньше сообщал OBOZREVATEL:
Школьников Киева отправили на карантин с 25 октября. Сначала сообщалось, что речь идет о двух неделях. Но 28 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с переходом Киева в "красную" зону с 1 ноября школы должны перейти на дистанционное обучение.
Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян объяснила OBOZREVATEL, что постановлением Кабмина не запрещается использование дистанционной формы обучения для учащихся 1-4 классов. А ситуация с заболеваемостью серьезная, поэтому нужно прервать цепочку передачи COVID-19.
Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что знает, как родителей школьников, а особенно учеников 1-4 классов, беспокоит вопрос оффлайн-обучения. По его словам, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов: эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей, ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.
Более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. И чем больше с ним сталкиваются, тем больше среди них недовольных таким форматом. По сравнению с прошлым годом выросло и количество украинцев, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей.