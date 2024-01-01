5 ключевых изменений, которые ждут школьников и студентов во вступительной кампании 2024 года

Министерство образования и науки Украины сообщило, какие ключевые изменения произойдут для выпускников при поступлении в высшие образования в 2024 году и учеников, которые заканчивают каждую из трех степеней школы. Закон, предусматривающий модернизацию итоговой аттестации и вступительной кампании, вступил в силу в конце декабря 2023 года.

Минобразования опубликовало список пунктов, в которых произойдет трансформация. Что именно будет ждать школьников и студентов в 2024 году, читайте дальше.

Ключевые изменения во вступительной кампании-2024:

Поступать на бакалавра или магистра (ветеринарного, медицинского и фармацевтического направлений) абитуриенты смогут по результатам Внешнего независимого оценивания 2021 или Национального мультипредметного теста 2022 – 2024 годов.

НМТ-2024 будет состоять из четырех предметов. Три из них – обязательные, в частности, украинский язык, математика, история Украины и один по выбору – иностранный язык, физика, химия, биология, география и украинская литература. Следует отметить, что последних двух предметов на НМТ-2023 не было, они появятся только в следующем году по выбору школьников.

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Поступать на творческие специальности теперь нужно не только по творческому конкурсу, но и иметь результаты НМТ или ЗНО 2021 года.

Для школьников 4, 9 и 11 классов в 2024 году не будет Государственной итоговой аттестации. Только две тысячи учеников, которые заканчивают начальную школу, примут участие в пилотном проекте ГИА.

Поступающих, которые выбирают учреждения профессионального высшего образования и высшего образования, будут ждать тоже изменения. В частности, порядок поступления будет определяться Министерством образования отдельно. Подробности ведомство сообщит позже. Кроме этого, в 2024 году вузы не будут набирать студентов на младшего бакалавра.

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