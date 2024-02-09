Коберник о ВНО для учителей во время войны: следует быть осторожными с требованиями – педагоги устали и тоже в стрессе

Во время проведения сертификации учителей в условиях полномасштабной войны России против Украины нужно быть осторожными с требованиями к ним. По словам соучредительницы общественной организации "Смарт образование" и соавтора реформы "Новая украинская школа" Иванны Коберник, военное положение сказывается также и на педагогах – они устали и находятся в стрессе.

Об этом Коберник рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, следует отдавать отчет в усилении требований к учителям.

"Военное положение сказывается не только на школьниках, но и, безусловно, на учителях – они истощены, устали и также находятся в хроническом стрессе. Поэтому сейчас очень важно быть осторожными с дополнительными требованиями и смелыми новациями, потому что можно получить противоположный результат. Это не значит, что надо закрывать глаза, если учеба не проходит или происходит плохо. Нужно только осознавать посильность требований", – отметила соучредитель общественной организации.

Напомним, по результатам исследования учителя из прифронтовых регионов и приграничных общин требуют больше времени на восстановление психоэмоционального состояния. Большинство из них испытывают постоянную усталость и опустошение. Кроме того, у педагогов также возросла и тревога с началом полномасштабного вторжения.

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Интервью с Иванной Коберник читайте на OBOZ.UA здесь.

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