Коберник об уровне преподавания математики в школе: практика ''один урок – одна тема'' к добру не приводит

Преподавание математики требует пересмотра образовательных программ, ведь уровень знаний украинских школьников по этому предмету можно оценить по неутешительным результатам на внешнем независимом оценивании или национальном мультипредметном тесте. В частности, соучредительница общественной организации "Смарт образование" и соавтор реформы "Новая украинская школа" Иванна Коберник считает, что практика "один урок – одна тема" до добра не доводит.

Об этом бывшая советница министра образования и науки рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, если не добавить времени на закрепление и повторение знаний, то результаты школьников не улучшатся.

"В этом предмете не менее актуален пересмотр образовательных программ – там тоже преобладает подход "галопом по Европам". Если не добавить времени на закрепление и повторение, то результаты не улучшатся. Практика "один урок – одна тема" к добру не приводит", – сказала Коберник.

Она отметила, что с 2024 года возвращено бюджетное финансирование повышения квалификации педагогов. Об этом Коберник сказала, отвечая на вопрос о сертификации учителей, связанной с реформой НУШ, где на тестировании менее 50% педагогов математики прошли порог первого этапа.

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Соучредитель "Смарт образования" напомнила, что при министре образования Шкарлета этот сектор не финансировали из госбюджета, а образование было отраслью, на которой беспощадно экономили. По ее словам, в случае разумного использования возможностей можно создать программы обучения учителей новых современных подходов преподавания математики.

Интервью с Иванной Коберник читайте на OBOZ.UA в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что менее 50% учителей математики прошли порог ВНО.

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