Когда будет дополнительная сессия ВНО-2022: даты

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил график дополнительной сессии ЗНО в 2022 году. Она начнется 23 июня и будет длиться по 13 июля.

Результаты этих тестов будут обнародованы до 20 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте УЦОКО.

Исполняющий обязанности УЦОКО Валерий Бойко утвердил график дополнительной сессии ВНО в этом году. Согласно приказу №9 от 21 января, тестирование продлится с 23 июня по 13 июля:

по физике – 23 июня;

по химии – 24 июня;

по украинскому языку – 30 июня;

по украинский язык и литература – 30 июня;

по математике – 4 июля;

Видео дня

по математике (задание уровня стандарта) – 4 июля;

по географии – 5 июля;

по английскому языку – 6 июля;

по истории Украины – 7 июля;

по биологии – 8 июля;

по немецкому языку – 11 июля;

по французскому языку – 12 июля;

по испанскому языку – 13 июля.

Чтобы сдавать ВНО во время дополнительной сессии, нужно иметь уважительную причину. Зарегистрироваться на это тестирование могут те, кто:

в день проведения ВНО принимали участие в международных, всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.п.), включенных в официальные мероприятия Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства молодежи и спорта, или направлялись в/из мест их проведения;

не смогли принять участие в основной сессии внешнего оценивания по причинам, не зависевшим от их действий и воли, в частности:

− болезнь в день проведения ЗНО;

− стихийное бедствие, в том числе пожар, наводнение, землетрясение, военные действия или общественные возмущения, техногенная катастрофа в день или канун проведения тестирования;

− кража одного из необходимых для допуска к пункту проведения ВНО документов, но не ранее чем за 5 календарных дней;

− смерть родных по крови или по браку, которая произошла до проведения тестирования, но не ранее чем за 7 календарных дней;

участвовали в основной сессии ЗНО, но не смогли начать или завершить выполнение сертификационной работы из-за:

− резкого ухудшения состояния здоровья;

− возникновения в пункте ВНО обстоятельств, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью;

− досрочное прекращение уполномоченным лицом при УЦОКО (по согласованию с региональным центром) процедуры тестирования в определенной аудитории или в пункте проведения из-за невозможности создания надлежащих условий для выполнения сертификационной работы.

Таким участникам в течение 5 рабочих дней со дня проведения тестирования (с учетом дня проведения и времени, необходимого на доставку документов) нужно подать региональный центр :

заявление на участие в дополнительной сессии; копию сертификата ЗНО; документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии; в случае неявки на основную сессию по болезни вместе с заявлением следует подать один из документов, указанных в абзацах 2 – 5, 8, 9 подпункта 1 пункта 2 приказа Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины.

Также подать заявление на участие в дополнительной сессии могут:

участники основной сессии ВНО, относительно которых допустили нарушение процедуры проведения, что подтверждено решениями регламентных комиссий.

Есть еще несколько категорий лиц, которые могут составить ВНО во время дополнительной сессии. Это:

1) участники антитеррористической операции и/или те, кто участвовали в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и не зарегистрировались во время основного периода регистрации;

2) жители временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя или кто живет на территории Донецкой или Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия;

3) те, кто по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

4) кто жолжен проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания, но по уважительным причинам не смог зарегистрироваться во время основного периода регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут засчитаны результаты внешнего независимого оценивания как оценки за государственную итоговую аттестацию);

5) кто не смог зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Таким участникам к стандартному комплекту документов нужно добавить:

заявление (в произвольной форме) о предоставлении возможности пройти тестирование во время дополнительной сессии;

документ, подтверждающий право лица на регистрацию для участия в таком ВНО.

Дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет длиться 5-17 мая 2022 года. Результаты участников дополнительной сессии ВНО обнародуют на их информационных страницах до 20 июля.

все детали условий участия в дополнительной сессии ВНО указаны в приказе УЦОКО №95 от 26 ноября 2015 года

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :