Сколько студентов наберут в Президентский университет на первый курс – в МОН определились

В Министерстве образования работают над запуском Президентского университета. В ведомстве подтвердили, что обучение должно начаться в октябре 2025 года.

Определились в ведомстве и с количеством студентов, которые наберут в первый год работы заведения. Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет после круглого стола по запуску университета, – говорится в сообщении прессслужбы на сайте МОН.

Круглый стол по работе Президентского университета состоялся сегодня, 4 ноября онлайн. В нем приняли участие министр образования и науки Сергей Шкарлет, преподаватели и ученые.

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Министр подтвердил, что обучение в университете должно начаться в октябре 2023-го. Уже определились и с количеством студентов, которых наберут в первый год после запуска – предполагается, что их будет 120. А через несколько лет студентов должно быть по крайней мере 600.

"По завершению обучения лучшие выпускники станут менеджерами и руководителями проектов и предприятий, что положительно повлияет на развитие экономики и инноваций Украины", – отметил Сергей Шкарлет.

Он отметил, что в университете будут соединены профессии шестого технологического уклада, к которому относятся биотехнологии, ракетно-космическая техника, тонкая химия и т.д.

В то же время Сергей Шкарлетт отметил, что "украинский "Оксфорд" или "Гарвард" невозможен без наших педагогов и ученых".

"Мы рассчитываем на их поддержку и соучастие в разработке научно-образовательных программ нового университета. Мы уже имеем ряд креативных решений и предложений от преподавателей и интерес бизнеса, который готов обучать новые высококвалифицированные кадры в Президентском университете", – рассказал министр.

По итогам круглого стола приняты решения, которые, отметил Сергей Шкарлет, "пошагово будут воплощаться в жизнь". Но какие именно, не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Создание Президентского "университета будущего" в мае 2021 анонсировал глава государства Владимир Зеленский. По его словам, в заведении в лучших условиях будут обучать специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту и тому подобное.