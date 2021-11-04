Сколько студентов наберут в Президентский университет на первый курс – в МОН определились
В Министерстве образования работают над запуском Президентского университета. В ведомстве подтвердили, что обучение должно начаться в октябре 2025 года.
Определились в ведомстве и с количеством студентов, которые наберут в первый год работы заведения. Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет после круглого стола по запуску университета, – говорится в сообщении прессслужбы на сайте МОН.
Круглый стол по работе Президентского университета состоялся сегодня, 4 ноября онлайн. В нем приняли участие министр образования и науки Сергей Шкарлет, преподаватели и ученые.
Министр подтвердил, что обучение в университете должно начаться в октябре 2023-го. Уже определились и с количеством студентов, которых наберут в первый год после запуска – предполагается, что их будет 120. А через несколько лет студентов должно быть по крайней мере 600.
"По завершению обучения лучшие выпускники станут менеджерами и руководителями проектов и предприятий, что положительно повлияет на развитие экономики и инноваций Украины", – отметил Сергей Шкарлет.
Он отметил, что в университете будут соединены профессии шестого технологического уклада, к которому относятся биотехнологии, ракетно-космическая техника, тонкая химия и т.д.
В то же время Сергей Шкарлетт отметил, что "украинский "Оксфорд" или "Гарвард" невозможен без наших педагогов и ученых".
"Мы рассчитываем на их поддержку и соучастие в разработке научно-образовательных программ нового университета. Мы уже имеем ряд креативных решений и предложений от преподавателей и интерес бизнеса, который готов обучать новые высококвалифицированные кадры в Президентском университете", – рассказал министр.
По итогам круглого стола приняты решения, которые, отметил Сергей Шкарлет, "пошагово будут воплощаться в жизнь". Но какие именно, не уточнил.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Создание Президентского "университета будущего" в мае 2021 анонсировал глава государства Владимир Зеленский. По его словам, в заведении в лучших условиях будут обучать специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту и тому подобное.
Кабинет министров Украины 20 августа утвердил план мер по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет". Согласно ему, обучение должно начаться 1 октября 2023 года.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что строительство президентского университета станет в 7,2 млрд гривен. Само строительство продлится три года и должно завершиться в октябре 2025 года.
Владимир Зеленский планирует платить преподавателям президентского университета 4 тысячи долларов или евро.
Источник в Офисе президента рассказал, каким будет "университет будущего", кто сможет стать его студентом и какие преимущества получат выпускники. Учеба будет бесплатной, но возьмут не всех.