Когда нужна справка от врача в школу и детский сад

Если ребенок не ходил в школу или детский сад и не болел, то приносить справку от врача в учебное заведение не нужно. Документ необходим только в том случае, если ученик или дошкольник имел инфекционное заболевание.

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Об этом отмечает эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская. В сообщении в Facebook она отметила, что в случае, когда учебное заведение требует медицинскую справку без причины, родители могут запросить нормативный акт, которым это предусмотрено.

"Родители и участники образовательного процесса, помните, пожалуйста: когда ребенок не посещал учебное заведение и не болел, справка от врача не нужна. Не было болезни – нет справки! Если кто-то ее требует, попросите пусть уже покажут нормативный акт, предусматривающий предоставление справок", – обратилась Лизвинская.

Согласно санитарному регламенту дети с признаками инфекционных болезней не принимаются в дошкольные учреждения. После перенесенной болезни посещать садик можно только при наличии справки от врача.

"Дети после временного отсутствия в дошкольном учебном заведении по другим причинам принимаются без медицинских справок при отсутствии явных признаков заболевания", – говорится в документе.

В то же время эту норму в школах регулирует постановление Кабинета Министров "Об утверждении Порядка ведения учета детей школьного возраста и учеников".

Согласно ей, если несовершеннолетние ученики отсутствуют в течение 10 рабочих дней по неизвестным, неуважительным причинам, то учебное заведение обязано передать такую информацию в Национальную полицию и службу по делам детей.

Предоставить разъяснение отсутствия школьника могут родители в письменном виде или с помощью медицинской справки.

Именно поэтому, уверяет Лизвинская, если родители не хотят, чтобы их посещала полиция, следует предупреждать учебное заведение о причинах отсутствия ребенка.

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