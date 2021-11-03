Когда регистрироваться, скачивать пропуски и сдавать: Шкалет утвердил график ЗНО-2022
Министрестр образования и науки Сергей Шкарлет утвердил график ВНО-2022. В приказе указаны даты, когда выпускники должны зарегистрироваться на тестирование и получить пропуск-приглашения.
Украинский центр оценивания качества (УЦОКО) образования предлагал три варианта графика – именно этот выбрали, поскольку его поддержало большинство департаментов образования и науки облгосадминистраций. Об этом сообщили в УЦОКО.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ №1166, которым утвердил график подготовки и проведения всех этапов основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году.
Когда выпускники должны зарегистрироваться:
с 1 февраля по 9 марта 2022 года.
Когда руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся/слушателей/студентов для составления государственной итоговой аттестации (ГНА) в форме ВНО:
до 1 марта 2022 года.
Когда участники смогут загрузить приглашения-пропуска на ВНО:
до 29 апреля 2022г.
Загрузить пропуска участникам ВНО нужно со своих информационных страниц. В нем будут указаны время и адрес, где пройдет тестирование.График сдачи ЗНО-2022
физика – 23 мая;
химия – 26 мая;
украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;
испанский, немецкий, французский – 6 июня;
английский язык – 7 июня;
история Украины – 10 июня;
география – 14 июня;
биология – 17 июня.
Когда можно будет загрузить результаты своего ВНО:
до 30 июня 2022 года.
Результаты основной сессии ВНО по всем предметам разместят на информационных страницах участников тестирования.
В УЦОКО отметили, что по поручению МОН еще в июле подготовить три варианта графика подготовки и сдачи ВНО в 2022 году. Тот, который утвердил Сергей Шкарлет – поддержало подавляющее большинство департаментов образования и науки облгосадминистраций как оптимальный вариант.
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