Когда в школах закончатся каникулы и дистанционка – ответил Шкарлет

В Украине сейчас на вынужденных каникулах более 4,7 тысячи школ. Еще 3,2 тысячи общеобразовательных заведений – на дистанционной форме обучения из-за невыполнения условий относительно вакцинации сотрудников в "красной" зоне.

Когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов. Но в любом случае Министерство образования и науки решение по этому вопросу принимает после консультаций с Минздравом. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Каникулы. По словам министра, до сих пор отдыхают учащиеся более 4,7 тыс. школ – это 34% от общего количества. Больше всего таких заведений в:

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▪️ Одесской области – 427;

▪️ Киевской области – 415;

▪️ Запорожской области – 346;

▪️ Днепропетровской области – 305;

▪️ Харьковской области – 285.

Дистанционное обучение. Сергей Шкарлет напомнил, что согласно изменениям в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236, работать без ограничений в "красной" зоне могут только школы, в которых 100% коллектива полностью привиты от COVID-19 – то есть получили обе дозы вакцины.

Именно из-за невыполнения этого условия из 15 "красных" областей на дистанционное обучение перешли 3 тыс. 207 школ.

Больше всего в таких областях:

▪️ Львовская – 819 школ;

▪️ Днепропетровская – 476;

▪️ Ивано-Франковская – 387.

Когда обучение будет офлайн. Министр знает, что родителей школьников, особенно учеников 1-4 классов, очень беспокоит вопрос, когда дети смогут вернуться за парты.

"О перспективах продления каникул и дистанционного обучения сейчас могу сказать только одно: свои рекомендательные решения по этому поводу МОН всегда принимает на основе консультаций с Министерством здравоохранения. Так будет и дальше", – отметил Сергей Шкарлет.

И добавил, что все будет зависеть от следующих трех факторов:

эпидемиологической ситуации,

показателей вакцинации учителей;

от ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

По состоянию на 1 ноября количество работников школ, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, превысило 90% . Из них почти 70% уже полностью вакцинированы. По уровню вакцинации учителей лидирует Киевская область.