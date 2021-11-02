Когда в школах закончатся каникулы и дистанционка – ответил Шкарлет
В Украине сейчас на вынужденных каникулах более 4,7 тысячи школ. Еще 3,2 тысячи общеобразовательных заведений – на дистанционной форме обучения из-за невыполнения условий относительно вакцинации сотрудников в "красной" зоне.
Когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов. Но в любом случае Министерство образования и науки решение по этому вопросу принимает после консультаций с Минздравом. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Каникулы. По словам министра, до сих пор отдыхают учащиеся более 4,7 тыс. школ – это 34% от общего количества. Больше всего таких заведений в:
▪️ Одесской области – 427;
▪️ Киевской области – 415;
▪️ Запорожской области – 346;
▪️ Днепропетровской области – 305;
▪️ Харьковской области – 285.
Дистанционное обучение. Сергей Шкарлет напомнил, что согласно изменениям в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236, работать без ограничений в "красной" зоне могут только школы, в которых 100% коллектива полностью привиты от COVID-19 – то есть получили обе дозы вакцины.
Именно из-за невыполнения этого условия из 15 "красных" областей на дистанционное обучение перешли 3 тыс. 207 школ.
Больше всего в таких областях:
▪️ Львовская – 819 школ;
▪️ Днепропетровская – 476;
▪️ Ивано-Франковская – 387.
Когда обучение будет офлайн. Министр знает, что родителей школьников, особенно учеников 1-4 классов, очень беспокоит вопрос, когда дети смогут вернуться за парты.
"О перспективах продления каникул и дистанционного обучения сейчас могу сказать только одно: свои рекомендательные решения по этому поводу МОН всегда принимает на основе консультаций с Министерством здравоохранения. Так будет и дальше", – отметил Сергей Шкарлет.
И добавил, что все будет зависеть от следующих трех факторов:
эпидемиологической ситуации,
показателей вакцинации учителей;
от ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
По состоянию на 1 ноября количество работников школ, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, превысило 90% . Из них почти 70% уже полностью вакцинированы. По уровню вакцинации учителей лидирует Киевская область.
Министерство здравоохранения своим приказом от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна, среди них и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Приказ вступит в силу 8 ноября.
Более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. И чем больше с ним сталкиваются, тем больше среди них недовольны таким форматом. По сравнению с прошлым годом выросло и количество украинцев, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей.
Еще в середине октября главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Кузин сказал, что каникулы могут продлить до трех-четырех недель. В Минздраве надеялись, что за это время педагоги успеют привиться от COVID-19.