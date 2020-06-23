Когда в Украине начнется учебный год: Мандзий рассказала о проблеме

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что Кабинет министров еще не принял решение отпускать детей в школу с 1 сентября.

Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина". Решение будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуации в Украине.

"Безусловно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", – сказала она .

Мандзий рассказала, когда в Украине начнется учебный год golos.ua

Мандзий также отметила, что обучение после карантина не будет дистанционным.

"Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которые овладели учителя. Но это не значит, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы", – отметила она.

По словам руководительницы МОН, до конца июня ведомство совместно с Министерством здравоохранения должно подготовить дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учебных заведениях к возвращению детей с 1 сентября.

"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как овладели материал его ученики", – подытожила Мандзий.

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