Когда закончатся зимние каникулы в Украине: школьники из Чорткова и Ивано-Франковска будут отдыхать дольше всех

Украинские школьники, которые сейчас на зимних каникулах, скоро уже должны возвращаться за парты. В 2023-2024 учебном году ученики регионов ушли на отдых в разное время. Такое решение было принято Министерством образования и науки из-за ситуации безопасности.

Большинство детей должны снова переступить порог школ уже после 7 января. Однако есть и такие ученики, которые будут отдыхать дольше. В частности, у школьников из Ивано-Франковска зимние каникулы будут до 26 января, а из Чорткова – до 29-го. OBOZ.UA собрал информацию, когда закончится отдых у школьников Украины.

Киев и область

В Киеве каникулы начались 23 декабря, а завершатся 7 января. Для первоклассников будет дополнительная неделя в конце февраля.

В области часть школ отдыхают с 25 декабря по 7 января. Остальные – с 1 по 14 января. Некоторые общины решили продлить каникулы, в частности, в Борисполе школьники получили дополнительную неделю. В Переяславской общине дети не будут учиться до 19 января, а в Боярской – до 14-го.

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Кропивницкий

Каникулы начались 23 декабря и продлятся две недели. Однако в некоторых школах Кропивницкого школьники выйдут на обучение 23 января.

Тернополь

Школьники ушли на каникулы 13 декабря и вернутся за парты 8 января. Однако дети Чертковской общины будут отдыхать до 29 января.

Ивано-Франковск

Большинство школьников ушли на каникулы в канун Рождества – 23 декабря и вернутся на обучение 26 января.

Мукачево

Дети начали отдыхать 23 декабря и снова сядут за парты 21 января.

Харьков

Большинство учебных заведений начали каникулы 30 декабря и после двух недель вернутся за парты 14 января.

Житомир

Ученики будут отдыхать с 23 декабря по 14 января.

Полтава

Зимние каникулы с 23 декабря по 8 января.

Черкассы

Школьники отдыхают с 23 декабря две недели, однако в Уманском обществе каникулы продлили до 14 января.

Днепр

Дети вернутся в школу 7 января.

Хмельницкий

Заведения образования будут отдыхать до 8 января.

Волынь

Большинство учеников ушли на каникулы 25 декабря и вернутся 8 января. Однако некоторые общины будут отдыхать 30 дней.

Львов и область

Отдых начался 23 декабря и продлится две или три недели в зависимости от решений общин.

Винница

Дети не будут учиться до 8 января.

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