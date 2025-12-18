Количество поступающих-мужчин в возрасте 25+ резко упало: где зафиксировано наибольшее падение. Сравнительная таблица

В Украине более чем вдвое уменьшилось количество поступающих в учреждения высшего образования старше 25 лет в 2025 году по сравнению с 2024. Единственным местом, где цифры абитуриентов не сбалансированы, остается профессиональное предвысшее и профтехобразование.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра образования и наук Николай Трофименко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. По его словам, благодаря проверкам все недобропорядочные случаи проверяются и происходят сокращения количества таких поступающих.

"Вопрос, который интересует всех, и Генеральный штаб, и Министерство обороны – поступление мужчин 25+ на разные уровни образования. Мы видим с вами, что у нас произошло уменьшение такой категории поступающих в 2025 году. Совокупно мы говорим о 53517 человек по всем уровням образования. Если сравнивать с цифрой в 2024 году – мы говорили с вами о 112 тыс. человек. То есть наши предохранители работают.С помощью проверок Государственной службой качества образования, правоохранительных органов все недобросовестные случаи проверяются и сокращения происходят", – сказал Трофименко.

Согласно предоставленному документу, стремительный рост количества поступающих в возрасте 25+ произошел после начала полномасштабного вторжения:

2021 год: 1 196 студентов;

2022 год: 17 614 студентов;

2023 год: 44 042 студента;

2024 год: 112 749 студентов;

2025 год: 53 517 студентов.

"Все решения имеют свое влияние на показатели и мы активно с таким явлением как "уклонение" с помощью системы образования боремся", – подчеркнул Трофименко.

Наибольшее падение за последний год зафиксировано в аспирантуре: с 7 тыс. до 2,2 тыс. поступающих; на магистратуре – с 26,1 тыс. до 9,1 тыс. поступающих. Также значительно уменьшилось количество поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования — с 55,6 тыс. до 24,8 тыс. мужчин.

Напомним, в украинских колледжах резко возросло количество студентов старше 25 лет. Ученики такого возраста зачислены в 2023-2024 годах. Всего в системе образования насчитывается более 200 тысяч соискателей образования, которым больше двадцати пяти лет. Раньше в колледжах был хронический недобор, однако внезапный ажиотаж привел к тому, что "неживые" заведения становятся востребованными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 100 парней старше 25 лет в 2023-2024 годах предоставили мотивационные письма от имени девушек при поступлении в учреждения высшего образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!