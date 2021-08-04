Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения детей COVID-19 в школе

В новом учебном году в Украине, с сентября 2021-го, скорее всего, школьники будут получать образование в очном формате. Но в условиях пандемии COVID-19, чтобы не подхватить вирус, в школе им придется носить маски и придерживаться других противоэпидемических правил.

Они будут касаться и тех учащихся, которые прошли вакцинацию. Об этом заявил врач-педиатр Евгений Комаровский в ролике на YouTube-канале, рассказывая о том, как уменьшить риск заболеть коронавирусом в учебном заведении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Обязательная вакцинация педагогов

По словам врача, учителя должны пройти полный курс получения прививок против COVID-19. Он выразил убеждение, что это скажется на эпидемиологической ситуации в лучшую сторону. А также подтолкнет учащихся и их родителей тоже вакцинироваться.

"Учителя должны показывать пример. Вакцинация – это хорошо, отличный способ агитировать подрастающее поколение сделать прививку", – подчеркнул Комаровский.

Проветривание и термометры в классах

Врач отметил, что особое внимание нужно уделить и проблеме проветривания школьных помещений. Это важно, так как в закрытом пространстве и при скоплении большого количества людей в нем, в воздухе нарастает концентрация бактерий и вирусов.

"А регулярное проветривание может помочь избежать заражений", – заверил Комаровский.

Также он рекомендует установить в классах термометры и гидрометры, которые, соответственно, помогут отслеживать температуру и влажность воздуха в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начали делать прививки против COVID-19 подросткам от 12 лет, в частности вакциной Pfizer. Врач-имунолог Анна Гильфанова отметила, что этот препарат почти не имеет противопоказаний, его используют и для иммунизации беременных.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!