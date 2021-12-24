Конец 2021 года близко: сколько работников образования уже полностью вакцинировались

В Украине уже более 90% работников учебных заведений полностью вакцинированы от коронавируса. Больше всего таких – на Днепропетровщине и Луганщине.

Среди заведений лидируют специализированного образования, отстают вузы. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

В пятницу, 24 декабря, полностью вакцинировались от коронавируса более 1 млн 75 тыс. работников учебных заведений.

"Соответственно, мы преодолели порог в 90%", – отметил министр.

Сергей Шкарлетт также привел цифры отдельно по типам заведений. Судя по ним, наименее охотно вакцинируются в вузах. "Рейтинг" заведений по принципу количества работников, сделавших уже обе COVID-прививки, сейчас такой:

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специализированного образования – 96,14%; профессионального образования – 93,39%; общего среднего образования – 92,18%; дошкольного образования – 88,94%; профессиональной предвысшего образования – 86,68%; высшего образования – 81,33%.

Отдельно министр отметил, что хотя бы одну дозу получили около 635 тысяч работников школ или же 97,2%.

В топ-5 регионов по количеству привитых двумя дозами педагогов входят:

Днепропетровская область – 95,85%;

Луганская область – 95,37%;

Черкасская область – 95,24%;

Сумская область – 94,93%;

Донецкая область – 94,47%.

"Уверен, что совместными усилиями и дальше будем повышать темпы и показатели, ведь именно мы отвечаем за безопасную среду наших учеников", – отметил Сергей Шкарлет.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования.

Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинировавшихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж. Кроме того, непривитым сотрудникам запрещено работать даже дистанционно – потому что это тоже работа, просто в другом формате.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

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