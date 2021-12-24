Конец 2021 года близко: сколько работников образования уже полностью вакцинировались
В Украине уже более 90% работников учебных заведений полностью вакцинированы от коронавируса. Больше всего таких – на Днепропетровщине и Луганщине.
Среди заведений лидируют специализированного образования, отстают вузы. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
В пятницу, 24 декабря, полностью вакцинировались от коронавируса более 1 млн 75 тыс. работников учебных заведений.
"Соответственно, мы преодолели порог в 90%", – отметил министр.
Сергей Шкарлетт также привел цифры отдельно по типам заведений. Судя по ним, наименее охотно вакцинируются в вузах. "Рейтинг" заведений по принципу количества работников, сделавших уже обе COVID-прививки, сейчас такой:
специализированного образования – 96,14%;
профессионального образования – 93,39%;
общего среднего образования – 92,18%;
дошкольного образования – 88,94%;
профессиональной предвысшего образования – 86,68%;
высшего образования – 81,33%.
Отдельно министр отметил, что хотя бы одну дозу получили около 635 тысяч работников школ или же 97,2%.
В топ-5 регионов по количеству привитых двумя дозами педагогов входят:
Днепропетровская область – 95,85%;
Луганская область – 95,37%;
Черкасская область – 95,24%;
Сумская область – 94,93%;
Донецкая область – 94,47%.
"Уверен, что совместными усилиями и дальше будем повышать темпы и показатели, ведь именно мы отвечаем за безопасную среду наших учеников", – отметил Сергей Шкарлет.О вакцинации работников школ
Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования.
Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинировавшихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж. Кроме того, непривитым сотрудникам запрещено работать даже дистанционно – потому что это тоже работа, просто в другом формате.
Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении от работы работника школы из-за того, что он не привился против COVID-19. Ему должны выплатить зарплату за время отсутствия. Школе придется еще заплатить судебный сбор.
Жолковский районный суд Львовской области отменил отстранение учительницы математики Ирины Бродик, отказавшейся вакцинироваться от коронавируса. Также ей должны выплатить среднюю зарплату в размере 11,2 тыс. грн. за месяц, пока она не работала.
Бог, страх и принуждение – три основных причины называют украинские учителя-антивакцинаторы. OBOZREVATEL собрал истории четырех таких преподавателей и их оправдания.