Круговорот кислорода в природе: схема и интересные факты

Кислород – самый распространенный химический элемент и важный элемент человеческого организма. Он составляет около 65% массы человеческого тела, больше всего – в виде воды (H2O). Кислород также составляет 50% земной коры и 20% атмосферы.

Круговорот кислорода происходит в основном между атмосферой и живыми организмами. Источником кислорода является вода и углекислый газ, его образование происходит с помощью солнечной энергии. Больше о углекислом газе читайте в учебнике по химии за 9 класс О.В. Григоровича.

Схема цикла

Кислород постоянно участвует и создает различные процессы на планете Земля. Все эти процессы вместе составляют круговорот кислорода в природе. Он взаимосвязан с циклом углерода.

На простом примере круговорота кислорода, показанном ниже, вы можете видеть, как кислород используют и растения, и животные. Растения являются основными создателями кислорода в атмосфере через процесс фотосинтеза.

Дерево использует солнечный свет и углекислый газ для получения энергии и выделение кислорода. Лошадь дышит кислородом, а затем выдыхает углекислый газ. Затем растение может использовать этот углекислый газ. И благодаря свету, хлорофиллу снова образуются новые органические вещества.

Круговорот кислорода в природе

Процессы, в которых используется кислород

Дыхание. Все животные и люди используют кислород, когда дышат. Они вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Растения же наоборот вдыхают углекислый газ и образуют кислород.

Разложение. Когда растения и животные погибают, они разлагаются. Во время этого процесса используется кислород и выделяется углекислый газ.

Окисление. Когда вещи ржавеют, они тратят кислород. Также кислород применяют как окислитель ракетного топлива и при химических реакциях.

Горение. Для пожара нужны три вещи: кислород, топливо и тепло. Без кислорода нельзя иметь пожар. Когда вещи горят, они тратят кислород и заменяют его углекислым газом.

Процессы, производящие кислород

Фотосинтез. Растения создают большую часть кислорода, которым мы дышим через процесс, называемый фотосинтезом. В этом процессе растения используют углекислый газ, солнечный свет и воду для создания энергии. В процессе этого они также создают кислород, выделяемый в воздух.

Солнечный свет. Некоторый кислород образуется, когда солнечный свет реагирует с водяным паром в атмосфере.

Кислород greelane.com

Интересные факты:

Хотя рыбы дышат под водой, они все еще дышат кислородом. Их жабры извлекают кислород из воды.

В оксидных минералах земной коры сохраняется много кислорода. Однако этот кислород недоступен для дыхания.

Одним из крупнейших источников кислорода является фитопланктон, который живет у поверхности океана. Фитопланктон – это крошечное растение, но их очень много.

Если вам было интересно читать о кислородном цикле, вы еще и можете посмотреть онлайн урок за 7 класс по химии на тему "Круговорот кислорода в природе".