Кто из мужчин изменник? Хитрая головоломка

Головоломки на внимательность не стоит воспринимать исключительно как развлечение. Это быстрый и эффективный способ немного потренировать мозг. Они заставляют анализировать детали, замечать несоответствия и лучше концентрироваться на мелочах, которые легко ускользают из поля зрения. Смотрите изображение ниже.

Такие задания нравятся многим: они увлекательные и хорошо проверяют наблюдательность. На этот раз перед вами хитрая визуальная головоломка, в которой нужно выяснить, кто из мужчин на картинке изменяет жене.

Задание построено на внимательном сравнении двух похожих сцен. На первый взгляд оба мужчины выглядят вполне привычно: они просто отправляют жене селфи, пока та находится в командировке.

Но на самом деле в одной из картинок спрятана мелкая подсказка, которая и выдает предателя. Именно ее и нужно найти.

Особенность этой головоломки в том, что правильный ответ зависит не от общего впечатления, а от очень внимательного взгляда на детали. Именно они могут подсказать, что в одной из сцен есть что-то не совсем честное.

Создатели таких заданий отмечают, что подобные упражнения помогают развивать концентрацию и тренируют способность быстро находить важные несоответствия. И хотя они, конечно, не являются тестом на уровень интеллекта в научном смысле, для внимательности это вполне неплохое упражнение.

На решение этой задачи обычно дают всего 12 секунд. Именно поэтому она считается непростой: времени очень мало, а подсказка не лежит на поверхности.

Если удалось быстро заметить ключевую деталь, это действительно можно считать хорошим результатом.

Ответ: обратите внимание на стакан на кухонном столе. На нем есть легкий след помады, и именно он подсказывает, что рядом была другая женщина. Это и выдает предателя.

