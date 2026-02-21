Кто из мужчин точно не упадет: головоломка на логику
Головоломки на внимательность и логику регулярно становятся вирусными в сети. На первый взгляд они кажутся простыми, но на самом деле заставляют мозг работать значительно активнее, чем мы ожидаем. Смотрите изображение ниже.
Такие задачи проверяют не только наблюдательность, но и умение анализировать ситуацию и предвидеть последствия. Часто ответ скрыт в мелкой детали, которую большинство людей игнорирует. Попробуйте выяснить, кто из персонажей сейчас в безопасности.
На картинке четверо людей оказались в разных ситуациях. Каждая из них потенциально опасна, но только одна является наименее рискованной.
Не спешите. Проанализируйте, от чего именно зависит развитие событий и может ли человек повлиять на ситуацию.
Ответ
№ 1
Первый человек сидит на самом краю ветки, которую сейчас пилит №3. Он упадет сразу после того, как распил будет завершен.
№ 2
Второй человек сидит на той же ветке, что и № 1 – между ним и стволом дерева. Хотя он пытается отпилить часть ветки, на которой сидит № 1, он также находится в части, которую пилит № 3, и упадет вместе с № 1.
№ 4
Четвертый человек пилит ветку, на которой сидит, между собой и стволом. Когда он завершит распил, его часть ветки упадет.
№ 3
Третий человек – единственный, кто сидит на основном стволе (или самой стабильной части разветвления) и пилит ветку от себя. Его действия приведут к падению других, но сам он останется в безопасном положении на дереве.
