Кто из мужчин точно не упадет: головоломка на логику

Головоломки на внимательность и логику регулярно становятся вирусными в сети. На первый взгляд они кажутся простыми, но на самом деле заставляют мозг работать значительно активнее, чем мы ожидаем. Смотрите изображение ниже.

Такие задачи проверяют не только наблюдательность, но и умение анализировать ситуацию и предвидеть последствия. Часто ответ скрыт в мелкой детали, которую большинство людей игнорирует. Попробуйте выяснить, кто из персонажей сейчас в безопасности.

На картинке четверо людей оказались в разных ситуациях. Каждая из них потенциально опасна, но только одна является наименее рискованной.

Не спешите. Проанализируйте, от чего именно зависит развитие событий и может ли человек повлиять на ситуацию.

Ответ

№ 1

Первый человек сидит на самом краю ветки, которую сейчас пилит №3. Он упадет сразу после того, как распил будет завершен.

№ 2

Второй человек сидит на той же ветке, что и № 1 – между ним и стволом дерева. Хотя он пытается отпилить часть ветки, на которой сидит № 1, он также находится в части, которую пилит № 3, и упадет вместе с № 1.

№ 4

Четвертый человек пилит ветку, на которой сидит, между собой и стволом. Когда он завершит распил, его часть ветки упадет.

№ 3

Третий человек – единственный, кто сидит на основном стволе (или самой стабильной части разветвления) и пилит ветку от себя. Его действия приведут к падению других, но сам он останется в безопасном положении на дереве.

