Кто в Украине может закрывать университеты и есть ли список будущих "жертв" – ответили в МОН

Министерство образования и науки не принимает решения о судьбе учреждений высшего образования – создании, реорганизации или ликвидации. За это отвечают разные органы власти и лица в зависимости от формы собственности вуза.

Информации о том, ожидает ли какой-нибудь университет реорганизация в ближайшее время, "не существует". Об этом сообщил МОН в ответ на запрос OBOZREVATEL.

Студенты Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ХНУСА) в сентябре на сайте правительства создали петицию против реорганизации вуза. Там они объясняли, что выяснили – в феврале 2021 года вышло распоряжение руководства о финансовой несостоятельности ХНУБА.

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Для преодоления кризиса в мае по инициативе совета архитектурного факультета на ученых советах университета дважды подтвердили намерение инициировать вхождение ХНУБА в структуру НТУ "ХПИ". Студенты хотели, чтобы именно этот вариант решения проблемы вуза принял Кабмин. Петиция не набрала нужных 25 тыс. подписей, чтобы ее должно было рассмотреть правительство.

24 ноября Кабмин согласовал реорганизацию вуза – ХНУСА должен влиться в Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова. 2 декабря студенты ХНУСА вышли на протест, чтобы спасти свою альма-матер от такой участи. Во время акции студенты сложили принесенные макеты своих работ в черный ящик с надписью "образование ХНУСА" и разожгли костер.

Вот еще несколько вузов, которые реорганизовали или закрыли в течение 2021 года:

Кабмин 31 марта принял решение об образовании Украинского государственного университета науки и технологий "с последующим присоединением к нему" Днепровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика Лазаряна и Национальной металлургической академии Украины.

Донецкий государственный университет управления Кабмин 22 сентября решил реорганизовать и присоединить к Мариупольскому государственному университету.

6 октября правительство приняло решение о реорганизации Киевского национального торгово-экономического университета. Его должны поделить и создать Государственный торгово-экономический университет и Одесский торгово-экономический профессиональный колледж.

Академию внешней разведки Украины правительство решило ликвидировать на внеочередном заседании 5 ноября. Студентов никуда не перевели, академию никуда не присоединили (по крайней мере, в распоряжении об этом ничего нет).

24 ноября Кабмин согласовал реорганизацию еще одного вуза, кроме ХНУСА – Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ). Его ждет присоединение к Восточноукраинскому национальному университету имени В.Даля.

OBOZREVATEL решил узнать у МОН, кто принимает решение о реорганизации университетов и существует ли список вузов, которые могут ожидать подобные перемены.

В ведомстве на запрос OBOZREVATEL ответили – "Министерство образования и науки не принимает решения о реорганизации заведений высшего образования".

Как отметили в ведомстве, согласно статье 32 закона "О высшем образовании" решение об образовании, реорганизации или ликвидации высшего образования принимают:

Кабинет министров Украины – для учреждений государственной формы собственности ;

органы местного самоуправления – для учреждений коммунальной формы собственности ;

физическими или юридическими лицами в соответствии с законом, в том числе религиозными организациями, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке – для учреждений частной формы собственности.

Действительно, все распоряжения по упомянутым вузам принимал Кабмин. Документы, в основном, стандартные – название заведения, как его реорганизуют, что будет со студентами и имуществом. Именно так, к примеру, и выглядит распоряжение правительства по ХНУСА:

В распоряжениях не указываются, почему реорганизуют или ликвидируют другое учреждение. Однако есть приписка, что правительство соглашается с предложением Министерства образования и науки. Но, несмотря на просьбу в запросе указать название или предоставить сам документ, на основании которого это делается, в МОН лишь указали, кто отвечает за окончательное решение.

Относительно того, какие учреждения уже скоро могут ожидать реорганизация или ликвидация, в МОН ответили так: "Информации по предварительному определению количества и расположению учреждений высшего образования, которые должны быть реорганизованы в ближайшее время, не существует".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве создают ИТ-университет – SET University. Вступить в него можно будет уже в следующем, 2022 году. Во время обучения студенты смогут привлечь инвестиции в развитие своих стартапов, а после выпуска – получить работу.