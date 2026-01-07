Куда надо передвинуть спичку? Быстрый тест на IQ

Спички – замечательный материал для создания интересных головоломок. И проверить с их помощью свой IQ можно, не только решая математические уравнения. Смотрите фото ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает задачу, в которой нужно, переложив всего одну спичку, определенным образом трансформировать фигуру из палочек. А именно схематическую фигурку лошади. На начальном изображении мы видим, что лошадь стоит на всех четырех лапах. Придумайте способ переложить всего одну спичку так, чтобы животное стало на дыбы.

Для решения этой головоломки вам понадобится в первую очередь пространственное мышление. Вам придется рассмотреть это схематическое изображение под разными углами, чтобы догадаться, как нужно его правильно трансформировать. Такие задачи учат гибкости ума. Чтобы найти решение, часто нужно отойти от шаблонной логики и применить творческий подход, меняя структуру всей фигуры лишь одним движением.

Дайте себе достаточно времени для поиска правильного ответа. Для этого вам может понадобиться перебрать в голове не один вариант решения. Когда будете готовы, переходите к объяснению ниже.

Итак, чтобы поставить этого "конька" на дыбы, нам нужно удлинить его задние "лапы" и поднять передние. Для этого на начальном изображении убираем спичку, которая изображает заднюю часть животного, и передвигаем ее под передние, разместив под углом. Да, лошадь при этом развернется головой в другую сторону, но ее фигура при этом будет стоять на задних лапах.

