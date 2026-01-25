Куда передвинуть спичку: хитрая головоломка

Головоломки со спичками – это классика, которая никогда не теряет популярности. Такие задания тренируют логику, внимательность и умение смотреть на проблему под другим углом. Смотрите изображение ниже.

Особенно интересно, что для решения обычно требуется всего одно движение. Попробуйте себя в этой хитрой головоломке и проверьте, насколько быстро вы найдете правильное решение. Куда передвинуть спичку, чтобы уравнение было правильным?

Передвиньте только одну спичку, чтобы уравнение 1 × 3 = 1 × 8 стало правильным.

Такие головоломки со спичками полезны тем, что они тренируют внимательность, умение замечать детали и быстро анализировать условие. Регулярное решение подобных задач улучшает концентрацию и способность находить простые решения для, на первый взгляд, сложных проблем. Кроме этого, головоломки хорошо снимают умственную усталость и подходят как детям, так и взрослым.

Правильный ответ

Уравнение становится правильным, а условие выполнено – использовано только одно движение.

В результате получим:

1 × 9 = 1 × 9

