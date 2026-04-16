Куда передвинуть спичку: хитрая головоломка

Предложенная загадка требует высокой концентрации, чтобы за одно движение спичкой превратить неверное уравнение в правильное. Эта головоломка заставляет искать правильное решение с помощью логики. Если вы готовы проверить свою внимательность и логику, смотрите изображение ниже.

Головоломка со спичками

Перед вами математическое выражение: 6 - 9 = 3. Очевидно, что оно является неправильным. Условие задачи достаточно простое, но в то же время коварное: необходимо передвинуть только одну спичку так, чтобы уравнение стало логически верным.

Правильный ответ

Если вам не удалось найти решение самостоятельно – не волнуйтесь, вот один из логических вариантов:

Возьмите верхнюю правую спичку от цифры 9. После этого цифра 9 превратится в 5. Перенесите эту спичку к цифре 6, добавив ее в верхнюю правую часть. Цифра 6 превратится в 8.

Таким образом, мы получаем правильное уравнение: 8 - 5 = 3.

