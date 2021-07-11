Куда поступить учиться: названа стоимость обучения на популярные специальности в Украине

В Украине дороже всего за обучение в высших учебных заведениях придется заплатить за такие специальности: юрист, журналист, медик, программист, психолог и филолог. Год обучение в среднем может стоит от 20 до 55 тысяч гривен.

Для ТСН эксперт по вопросам образования Андрей Черных рассказал, что несмотря на большое количество специалистов, которых готовят по вышеуказанным специальностям, на рынке Украины спрос именно на высококвалифицированных специалистов с опытом.

"Практически ежегодно перечень "популярных специальностей" среди поступающих остается неизменной: право, менеджмент, филология, компьютерные науки, экономика, финансы", – пояснил он.

Также в этом году много абитуриентов выбрали специальность "Среднее образование". Однако, по мнению эксперта, большинство таких выпускников вряд ли пойдут работать в школу.

Черных добавил, что большинство поступающих на бюджетную форму обучения выбирают примерно десять университетов в трех городах: Киев, Харьков и Львов. Далее предлагаем узнать, сколько придется заплатить за популярные специальности в крупных вузах страны:

Стоимость обучения на журналиста

КНУ Шевченко – 48 000 грн

КПИ – 38 500 грн

ЛНУ Франко – 28 500 грн

Львовская политехника – 30 060 грн

НАУ – 31 000 грн

КНЭУ Гетьмана –26 200 грн

ХНУ Каразина –25 550 грн

Киево-Могилянская академия – 43 000 грн

Психолог

КНУ Шевченко – 35 300 грн

ЛНУ Франко – 28 500 грн

Львовская политехника – 30 060 грн

НАУ – 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана – 26 200 грн

ХНУ Каразина – 25 550 грн

Киево-Могилянская академия – 37 500 грн

Лингвистический университет – 13 995 грн (один семестр)

Юрист

КНУ Шевченко – 55 400 грн

КПИ – 39 500 грн

ЛНУ Франко – 38 255 грн

Львовская политехника – 31 000 грн

НАУ – 32 000 грн

КНЭУ Гетьмана – 38 200 грн

ХНУ Каразина – 25 550 грн

Киево-Могилянская академия – 61 000 грн

Программист

КНУ Шевченко – 36 500 грн

КПИ –45 000 грн

ЛНУ Франко — 38 255 грн

Львовская политехника – 32 000 грн – 36 000 грн

НАУ – 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана – 30 000 грн

Киево-Могилянская академия – 55 000 грн

Филолог

КНУ Шевченко – 31500 грн – 48400 грн

КПИ – 40 500 грн – 43 800 грн

ЛНУ Франко – 30 030 грн – 35 195 грн

Львовская политехника – 32 000 грн

НАУ – 32 000 грн

ХНУ Каразина – 20 740 грн – 25 550 грн

Киево-Могилянская академия – 36 000 грн – 50 000 грн

Лингвистический университет – 13 395 грн – 18 695 грн (один семестр)

Маркетолог

КНУ Шевченко – 41 000 грн

КПИ – 34 900 грн

ЛНУ Франко – 24 942 грн

Львовская политехника – 30 060 грн

НАУ – 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана – 26 200 грн – 30 000 грн

ХНУ Каразина – 25 550 грн

Киево-Могилянская академия – 42 000 грн

Лингвистический университет – 13 995 грн (один семестр)

Экономист

КНУ Шевченко – 32 500 грн – 41 000 грн

КПИ – 34 900 грн

ЛНУ Франко – 24 942 грн

Львовская политехника – 30 060 грн

НАУ – 26 000 грн

КНЭУ Гетьмана – 28 200 грн – 30 000 грн

ХНУ Каразина – 25 550 грн

Киево-Могилянская академия – 39 000 грн

Международные отношения

КНУ Шевченко – 57400 грн

ЛНУ Франко – 35195 грн – 38255 грн

Львовская политехника – 30 060 грн

НАУ – 32 000 грн – 33 00

КНЭУ Гетьмана – 32 900 грн

ХНУ Каразина – 25550 грн

Киево-Могилянская академия – 62 000 грн

Пилот

Национальный авиационный университет – 20 000 грн — 30 000 грн

Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Кожедуба – 14 000 грн – 20 000 грн

Летная академия Национального авиационного университета – 25 500 грн – 31 600 грн

Стоматолог

Медицинский университет имени Богомольца – 42 000 грн

Винницкий университет Пирогова – 42 440 грн

Львовский университет имени Данила Галицкого – 45 200 грн

Одесский национальный медицинский университет – 43 900 грн

Стоимость обучения на специальности "Среднее образование"

КНУ Шевченко – от 31 000 грн

ЛНУ Франко – от 22 492 грн

ДНУ Гончара – от 6900 грн

ХНУ Каразина – от 16 670 грн

Киево-Могилянская академия – 23 100 грн

КНЛУ – от 11883 грн

Педагогический университет Драгоманова – от 13 500 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты сказали, как выбирать вуз и куда лучше поступать в Украине.

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