Куда поступить учиться: названа стоимость обучения на популярные специальности в Украине

В Украине дороже всего за обучение в высших учебных заведениях придется заплатить за такие специальности: юрист, журналист, медик, программист, психолог и филолог. Год обучение в среднем может стоит от 20 до 55 тысяч гривен.
Для ТСН эксперт по вопросам образования Андрей Черных рассказал, что несмотря на большое количество специалистов, которых готовят по вышеуказанным специальностям, на рынке Украины спрос именно на высококвалифицированных специалистов с опытом.
"Практически ежегодно перечень "популярных специальностей" среди поступающих остается неизменной: право, менеджмент, филология, компьютерные науки, экономика, финансы", – пояснил он.
Также в этом году много абитуриентов выбрали специальность "Среднее образование". Однако, по мнению эксперта, большинство таких выпускников вряд ли пойдут работать в школу.
Черных добавил, что большинство поступающих на бюджетную форму обучения выбирают примерно десять университетов в трех городах: Киев, Харьков и Львов. Далее предлагаем узнать, сколько придется заплатить за популярные специальности в крупных вузах страны:
Стоимость обучения на журналиста
КНУ Шевченко – 48 000 грн
КПИ – 38 500 грн
ЛНУ Франко – 28 500 грн
Львовская политехника – 30 060 грн
НАУ – 31 000 грн
КНЭУ Гетьмана –26 200 грн
ХНУ Каразина –25 550 грн
Киево-Могилянская академия – 43 000 грн
Психолог
КНУ Шевченко – 35 300 грн
ЛНУ Франко – 28 500 грн
Львовская политехника – 30 060 грн
НАУ – 26 000 грн
КНЭУ Гетьмана – 26 200 грн
ХНУ Каразина – 25 550 грн
Киево-Могилянская академия – 37 500 грн
Лингвистический университет – 13 995 грн (один семестр)
Юрист
КНУ Шевченко – 55 400 грн
КПИ – 39 500 грн
ЛНУ Франко – 38 255 грн
Львовская политехника – 31 000 грн
НАУ – 32 000 грн
КНЭУ Гетьмана – 38 200 грн
ХНУ Каразина – 25 550 грн
Киево-Могилянская академия – 61 000 грн
Программист
КНУ Шевченко – 36 500 грн
КПИ –45 000 грн
ЛНУ Франко — 38 255 грн
Львовская политехника – 32 000 грн – 36 000 грн
НАУ – 26 000 грн
КНЭУ Гетьмана – 30 000 грн
Киево-Могилянская академия – 55 000 грн
Филолог
КНУ Шевченко – 31500 грн – 48400 грн
КПИ – 40 500 грн – 43 800 грн
ЛНУ Франко – 30 030 грн – 35 195 грн
Львовская политехника – 32 000 грн
НАУ – 32 000 грн
ХНУ Каразина – 20 740 грн – 25 550 грн
Киево-Могилянская академия – 36 000 грн – 50 000 грн
Лингвистический университет – 13 395 грн – 18 695 грн (один семестр)
Маркетолог
КНУ Шевченко – 41 000 грн
КПИ – 34 900 грн
ЛНУ Франко – 24 942 грн
Львовская политехника – 30 060 грн
НАУ – 26 000 грн
КНЭУ Гетьмана – 26 200 грн – 30 000 грн
ХНУ Каразина – 25 550 грн
Киево-Могилянская академия – 42 000 грн
Лингвистический университет – 13 995 грн (один семестр)
Экономист
КНУ Шевченко – 32 500 грн – 41 000 грн
КПИ – 34 900 грн
ЛНУ Франко – 24 942 грн
Львовская политехника – 30 060 грн
НАУ – 26 000 грн
КНЭУ Гетьмана – 28 200 грн – 30 000 грн
ХНУ Каразина – 25 550 грн
Киево-Могилянская академия – 39 000 грн
Международные отношения
КНУ Шевченко – 57400 грн
ЛНУ Франко – 35195 грн – 38255 грн
Львовская политехника – 30 060 грн
НАУ – 32 000 грн – 33 00
КНЭУ Гетьмана – 32 900 грн
ХНУ Каразина – 25550 грн
Киево-Могилянская академия – 62 000 грн
Пилот
Национальный авиационный университет – 20 000 грн — 30 000 грн
Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Кожедуба – 14 000 грн – 20 000 грн
Летная академия Национального авиационного университета – 25 500 грн – 31 600 грн
Стоматолог
Медицинский университет имени Богомольца – 42 000 грн
Винницкий университет Пирогова – 42 440 грн
Львовский университет имени Данила Галицкого – 45 200 грн
Одесский национальный медицинский университет – 43 900 грн
Стоимость обучения на специальности "Среднее образование"
КНУ Шевченко – от 31 000 грн
ЛНУ Франко – от 22 492 грн
ДНУ Гончара – от 6900 грн
ХНУ Каразина – от 16 670 грн
Киево-Могилянская академия – 23 100 грн
КНЛУ – от 11883 грн
Педагогический университет Драгоманова – от 13 500 грн
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты сказали, как выбирать вуз и куда лучше поступать в Украине.
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