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Куда поступить учиться: названа стоимость обучения на популярные специальности в Украине

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В Украине дороже всего за обучение в высших учебных заведениях придется заплатить за такие специальности: юрист, журналист, медик, программист, психолог и филолог. Год обучение в среднем может стоит от 20 до 55 тысяч гривен.

Для ТСН эксперт по вопросам образования Андрей Черных рассказал, что несмотря на большое количество специалистов, которых готовят по вышеуказанным специальностям, на рынке Украины спрос именно на высококвалифицированных специалистов с опытом.

"Практически ежегодно перечень "популярных специальностей" среди поступающих остается неизменной: право, менеджмент, филология, компьютерные науки, экономика, финансы", – пояснил он.

Также в этом году много абитуриентов выбрали специальность "Среднее образование". Однако, по мнению эксперта, большинство таких выпускников вряд ли пойдут работать в школу.

Черных добавил, что большинство поступающих на бюджетную форму обучения выбирают примерно десять университетов в трех городах: Киев, Харьков и Львов. Далее предлагаем узнать, сколько придется заплатить за популярные специальности в крупных вузах страны:

Стоимость обучения на журналиста

  • КНУ Шевченко – 48 000 грн

  • КПИ – 38 500 грн

  • ЛНУ Франко – 28 500 грн

  • Львовская политехника – 30 060 грн

  • НАУ – 31 000 грн

  • КНЭУ Гетьмана –26 200 грн

  • ХНУ Каразина –25 550 грн

  • Киево-Могилянская академия – 43 000 грн

Психолог

  • КНУ Шевченко – 35 300 грн

  • ЛНУ Франко – 28 500 грн

  • Львовская политехника – 30 060 грн

  • НАУ – 26 000 грн

  • КНЭУ Гетьмана – 26 200 грн

  • ХНУ Каразина – 25 550 грн

  • Киево-Могилянская академия – 37 500 грн

  • Лингвистический университет – 13 995 грн (один семестр)

Юрист

  • КНУ Шевченко – 55 400 грн

  • КПИ – 39 500 грн

  • ЛНУ Франко – 38 255 грн

  • Львовская политехника – 31 000 грн

  • НАУ – 32 000 грн

  • КНЭУ Гетьмана – 38 200 грн

  • ХНУ Каразина – 25 550 грн

  • Киево-Могилянская академия – 61 000 грн

Программист

  • КНУ Шевченко – 36 500 грн

  • КПИ –45 000 грн

  • ЛНУ Франко — 38 255 грн

  • Львовская политехника – 32 000 грн – 36 000 грн

  • НАУ – 26 000 грн

  • КНЭУ Гетьмана – 30 000 грн

  • Киево-Могилянская академия – 55 000 грн

Филолог

  • КНУ Шевченко – 31500 грн – 48400 грн

  • КПИ – 40 500 грн – 43 800 грн

  • ЛНУ Франко – 30 030 грн – 35 195 грн

  • Львовская политехника – 32 000 грн

  • НАУ – 32 000 грн

  • ХНУ Каразина – 20 740 грн – 25 550 грн

  • Киево-Могилянская академия – 36 000 грн – 50 000 грн

  • Лингвистический университет – 13 395 грн – 18 695 грн (один семестр)

Маркетолог

  • КНУ Шевченко – 41 000 грн

  • КПИ – 34 900 грн

  • ЛНУ Франко – 24 942 грн

  • Львовская политехника – 30 060 грн

  • НАУ – 26 000 грн

  • КНЭУ Гетьмана – 26 200 грн – 30 000 грн

  • ХНУ Каразина – 25 550 грн

  • Киево-Могилянская академия – 42 000 грн

  • Лингвистический университет – 13 995 грн (один семестр)

Экономист

  • КНУ Шевченко – 32 500 грн – 41 000 грн

  • КПИ – 34 900 грн

  • ЛНУ Франко – 24 942 грн

  • Львовская политехника – 30 060 грн

  • НАУ – 26 000 грн

  • КНЭУ Гетьмана – 28 200 грн – 30 000 грн

  • ХНУ Каразина – 25 550 грн

  • Киево-Могилянская академия – 39 000 грн

Международные отношения

  • КНУ Шевченко – 57400 грн

  • ЛНУ Франко – 35195 грн – 38255 грн

  • Львовская политехника – 30 060 грн

  • НАУ – 32 000 грн – 33 00

  • КНЭУ Гетьмана – 32 900 грн

  • ХНУ Каразина – 25550 грн

  • Киево-Могилянская академия – 62 000 грн

Пилот

  • Национальный авиационный университет – 20 000 грн — 30 000 грн

  • Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. Кожедуба – 14 000 грн – 20 000 грн

  • Летная академия Национального авиационного университета – 25 500 грн – 31 600 грн

Стоматолог

  • Медицинский университет имени Богомольца – 42 000 грн

  • Винницкий университет Пирогова – 42 440 грн

  • Львовский университет имени Данила Галицкого – 45 200 грн

  • Одесский национальный медицинский университет – 43 900 грн

Стоимость обучения на специальности "Среднее образование"

  • КНУ Шевченко – от 31 000 грн

  • ЛНУ Франко – от 22 492 грн

  • ДНУ Гончара – от 6900 грн

  • ХНУ Каразина – от 16 670 грн

  • Киево-Могилянская академия – 23 100 грн

  • КНЛУ – от 11883 грн

  • Педагогический университет Драгоманова – от 13 500 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты сказали, как выбирать вуз и куда лучше поступать в Украине.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Темы
Образование в Украине Обучение
Место
Украина
Теги
сколько стоит обучение университет
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