Labubu больше не в тренде. В Китае набирает популярность новая игрушка Wakuku, которую раскупают за несколько часов

Китайская дизайнерская игрушка Labubu фактически покорила мир. И пока ее популярность в Украине и других странах все еще держится, в самом Китае уже заговорили о новом тренде среди странных кукол.

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Новую дизайнерскую игрушку 2025 года, которая называется Wakuku, раскупают за несколько часов. Что это за игрушка, и чем она отличается от Labubu, читайте в материале OBOZ.UA.

Плюшевая игрушка Wakuku в виде панды дебютировала в Miniso Land в Пекине, сразу же побив рекорды и увеличив выручку магазина более чем на 90%. Позже она появилась в продаже с выпуском коллаборации "Лиса и Кролик" во флагманских магазинах Miniso в Шанхае и Нанкине и снова установила рекорды продаж. А на открытии магазина Miniso Space в Нанкине в июне очередная фигурка Wakuku была распродана всего за два часа.

Wakuku – это, так же как и Labubu, коллекционная фигурка-брелок, которую можно повесить на рюкзак. Главное отличие заключается в том, что Labubu – это лесной эльф из северных сказок, а Wakuku – племенной воин из джунглей.

Кроме того, Wakuku вышла на рынок сразу с более низкой ценой, чем Labubu. Кроме того, покупатели уже отмечают, что ее качество лучше.

Ранее OBOZ.UA писал больше об игрушке Лабубу: откуда она взялась и почему стала такой популярной.

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