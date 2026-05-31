Легкая паста на обед или ужин для деток: как приготовить
Накормить ребенка вкусно и без лишних уговоров бывает непросто. Именно поэтому простые домашние блюда с нежным вкусом всегда остаются лучшим решением. Паста с курицей и шампиньонами получается мягкой, ароматной и очень сытной, а готовится буквально за считанные минуты. Такой вариант отлично подойдет для детского обеда или легкого ужина после активного дня.
Идея приготовления сытной пасты с курицей и шампиньонами для детей опубликована на странице victoria.syvak в Instgaram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- шампиньоны – 200 г
- сливки – 200 мл.
- паста (мелкие макароны или любимая детская форма) – 250 г
- соль – по вкусу
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, чтобы ребенку было удобно есть готовое блюдо.
2. Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими кусочками.
3. На сковороде с небольшим количеством масла слегка обжарьте куриное филе до светлой корочки.
4. Добавьте шампиньоны и готовьте еще несколько минут, пока грибы станут мягкими.
5. Влейте сливки, слегка посолите и тушите все вместе на небольшом огне 5-7 минут.
6. Отдельно отварите пасту до готовности.
7. Смешайте макароны со сливочным соусом, курицей и шампиньонами, хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.
