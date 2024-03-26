''Дети ведут себя так, как их воспитали родители'': Ликарчук предложил ввести жесткие штрафы в школах и привел пример Казахстана

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук резко высказался о недостойном поведении школьников и предложил вводить за него серьезные штрафы. В частности, просветитель привел в пример опыт Казахстана, где предусматривается денежное и административное наказание за нарушение закона учениками.

По мнению Ликарчука, родители должны отвечать за поведение детей, ведь школьники ведут себя так, как их научили дома. Кроме того, просветитель говорит, что даже если учителям вешать нагрудные камеры, взрослые ничего нового в видеозаписях не увидят, даже если захотят. Об этом он написал в Facebook.

"Дети ведут себя так, как их научили (воспитали) родители. Поэтому ничего нового в видеозаписях из нагрудной камеры учителя они не увидят. Даже если захотят увидеть. В чем я серьезно сомневаюсь. Не столько видеокамеры нужны, а ответственность родителей через систему солидных штрафов за недостойное поведение ребенка в школе", – сказал Ликарчук.

Видео дня

Он добавил, что в учебных заведениях нужно перестать держать школьников и студентов, которым обучение не нужно и которые не хотят получать его тяжелым трудом. По его мнению, школы и университеты – это не "богадельня", где кормят, развлекают, встряхивают пыль и вытирают сопли.

Ликарчук считает, что такими темпами педагоги в школах в будущем будут вытирать детям не только носы.

Пользователи соцсети поддержали просветителя и сетовали на то, что скоро и носить нагрудные камеры будет некому, а онлайн-обучение – это еще хуже записей такого видео:

"Большинство сегодняшних родителей воспринимают школу как игровую комнату, где ребенок может делать все, что желает. Аниматоры-волонтеры-учителя тянут на себя обязанности всех: родителей, учеников, свои и еще те, на которые станет фантазии начальников".

"Пока МО развернется (как слон в известном помещении) к учительству нужным местом, вешать камеры будет не на кого. Постоянные унижения, неадекватное поведение "соискателей образовательных услуг" приведет к массовому оттоку (хотя, куда уже больше) учителей с профессии. За инсульты, инфаркты, неврозы молчу, просто не хватает "ментального здоровья".

"А дистанционные уроки? Та же нагрудная камера. Только больше для оценки учительского поведения родителями: как сидел, что сказал, привлекательна ли была одежда, а не пил ли чай на уроке. На оффлайн-занятии учитель обязан включить приложение для видеоконференции, чтобы присоединились 3-5 детей, которые хотят учиться дистанционно. Это ужас! Одновременно работать с классом вживую и контролировать работу детей в ZOOM. Ни вашим, ни нашим. А Вы о нагрудной камере".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук подверг критике супервизию для украинских учителей и призвал дать педагогам достойную зарплату и свободу.

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