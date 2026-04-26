Ленивые орешки со сгущенкой для детей: понадобятся тарталетки

Вкусный десерт можно приготовить очень быстро, даже без выпекания. Если хочется чего-то сладкого к чаю, этот вариант точно пригодится. Ленивые орешки – это простая альтернатива классическому рецепту, но без лишних хлопот. Для основы используются готовые тарталетки, а начинка готовится за несколько минут. Такой десерт особенно нравится детям и подходит для домашних перекусов.

Идея приготовления тарталеток со сгущенкой вместо привычных орешков опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

тарталетки (готовые) – нужное количество

сгущенное молоко вареное – 300 г

сливочное масло – 100 г

крем-сыр – 60-80 г

соль – щепотка

орехи (грецкие или другие) – 50-80 г

Способ приготовления:

1. Достаньте сливочное масло заранее, чтобы оно стало мягким.

2. Выложите вареное сгущенное молоко в миску, добавьте масло комнатной температуры и тщательно перемешайте до однородной кремовой массы.

3. Добавьте крем-сыр и щепотку соли, после чего еще раз хорошо перемешайте или взбейте до нежной текстуры. Крем должен получиться гладким и легко намазываться.

4. Подготовьте тарталетки и наполните их готовым кремом.

5. Сверху выложите измельченные орехи, слегка вдавив их в начинку.

