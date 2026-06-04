Лисовой отреагировал на слухи о его отставке: кто имеет наибольшие шансы стать и.о. министра образования

В медиапространстве снова появились сообщения о возможной отставке министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Сам чиновник заявляет, что никаких официальных разговоров о его увольнении не было.

Видео дня

В то же время в парламенте уже обсуждают возможные кадровые решения и временного руководителя ведомства. Об этом пишут украинские медиа.

Лисовой заявил, что не имеет никакой информации о подготовке его отставки.

"Я не знаю о постановлении о моем увольнении. Со мной не было никаких разговоров по этому поводу. Собственно, только что разговаривал с премьером, ничего не знаю о моем увольнении", – сказал он.

Ранее отдельные народные депутаты сообщали, что в повестке дня Верховной Рады на 9 июня может рассматриваться кадровый вопрос в образовательной сфере. В частности, речь шла о возможном увольнении действующего министра образования.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в случае принятия решения об отставке постоянного назначения нового министра может не состояться сразу. В таком случае правительство может оставить исполняющего обязанности руководителя министерства.

Среди наиболее вероятных кандидатов на должность и.о. министра образования называют действующего заместителя министра Николая Трофименко. Именно он, по словам парламентариев, сейчас имеет наибольшие шансы возглавить ведомство в случае кадровых изменений.

Вместе с тем официального подтверждения подготовки кадровых решений нет. Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак пока не комментировал возможное рассмотрение этого вопроса.

Оксен Лисовой был назначен министром образования и науки Украины 21 марта 2023 года. После правительственных изменений в июле 2025 года он был переназначен на эту должность.

В последующие месяцы в политической среде неоднократно появлялись предположения о возможной смене руководства МОН. В частности, в 2025 году среди потенциальных кандидатов на должность министра также упоминали заместителя министра Андрея Витренко.

В декабре 2025 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде постановление о кадровых изменениях в министерстве, однако решение тогда принято не было.

Сам Лисовой ранее заявлял, что воспринимает политическую критику как нормальную часть работы правительства, а должность министра, по его словам, не является для него самоцелью. Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности.

Как сообщал OBOZ.UA, министр образования и науки Оксен Лисовой рассказывал, что по состоянию на май в Украине уже есть более сотни школ, размещенных в укрытиях, еще 113 – на разных этапах строительства. Такие учебные заведения критически необходимы прежде всего на прифронтовых территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!