Логическая головоломка: кто поступает разумнее в затопленной комнате

Логические головоломки заставляют обращать внимание на детали, которые легко упустить с первого взгляда. В этом задании двое мужчин оказались в комнате, которую постепенно затопляет вода. –

Оба пытаются удержаться на плавающих деревянных платформах, но ведут себя по-разному. Попробуйте определить за 11 секунд, кто из них выбрал более разумную тактику – А или Б.

Кто поступает правильнее

На изображении человек А стоит на небольшой деревянной платформе. Человек Б тем временем лежит на более крупной платформе.

На первый взгляд может показаться, что разницы почти нет, ведь обе конструкции держатся на воде. Однако положение тела существенно влияет на устойчивость.

Правильный ответ

Разумнее поступает человек Б.

Он лежит на платформе, поэтому центр масс системы "человек + платформа" расположен ниже. Из-за этого конструкция менее подвержена опрокидыванию, если вода начнет колебаться или человек немного сместится.

Кроме того, платформа Б больше, а значит, при прочих равных условиях она может быть более устойчивой на воде.

Человек А стоит вертикально, поэтому центр масс расположен значительно выше. Даже небольшой наклон платформы или неосторожное движение могут сильнее нарушить равновесие и увеличить риск падения в воду.

Итак, правильный ответ – Б, ведь лежачее положение снижает центр масс и помогает лучше сохранять устойчивость плавучей конструкции.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти на столе визитную карточку за 18 секунд.

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