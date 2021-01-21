В МОН рассказали, что останется под запретом для учреждений образования после локдауна

С 25 января, после окончания зимнего локдауна, учебные учреждения Украины смогут вернутся к очной форме проведения занятий при условии соблюдения правил карантина.
Речь идет о противоэпидемических мероприятиях для учебных заведений, определенных постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2020 (№1236). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования на странице в Facebook.
Согласно документу, после локдауна будет запрещено:
посещать учебные заведения группами количеством более 20 человек (кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования);
посещать учебные заведения в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с инфицированным находится более 50% учеников и персонала учреждения;
проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).
Школы на карантине
В МОН напомнили, кто подлежит обязательной самоизоляции. Это:
лица, которые прибывают в Украину для обучения в учреждениях высшего образования с государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 (не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным).
лица, которые прибывают из ОРДЛО, оккупированного Крыма (кроме тех, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с инфицированным).
Последняя норма касается лиц, которые намерены вступить в учреждения образования или уже обучаются на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.
Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что студенты после локдауна продолжат обучение в смешанном формате или очно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина после окончания жесткого карантина (8-24 января) вернется к ограничениям, действующим в "оранжевой" зоне.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко также говорил, что локдаун в Украине после 24 января продлевать не будут.
В "оранжевой" зоне под запретом останется:
посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих услуги кризисного характера;
деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах (исключение – если в случае отсрочки существует риск для жизни);
работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых смен в детские лагеря.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал