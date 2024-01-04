Лучшие из лучших. Обнародован перечень учителей, которые получат премию президента Украины
22 украинских учителя получат премию президента Украины. Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Вознаграждение будут получать педагоги, которые подготовили победителей международных ученических олимпиад по разным предметам в 2023 году. В основном в список, опубликованный на официальном сайте МОН, попали учителя точных и комплексных наук.
Всего победителей должно быть 23, однако в документе пропущен 14 пункт, поэтому фактически их 22.
- Гельфгат Илья Маркович – учитель физики Коммунального учреждения "Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета Харьковской области".
- Головатый Тарас Владимирович – учитель физики и астрономии Лицея №5 Ивано-Франковского городского совета.
- Горбач Алла Евгеньевна – учительница географии Нововолынского лицея №1 Нововолынского городского совета Волынской области.
- Добосевич Марьян Станиславович – учитель математики Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
- Кузнечная Лина Леонидовна – учительница географии Шумского лицея Шумского городского совета Тернопольской области.
- Корниенко Алина Эдуардовна – учительница химии Шепетовского учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа I-III ступеней – гимназия" Хмельницкой области.
- Крыжановский Александр Феликсович – учитель математики коммунального учреждения "Харьковский академический лицей №45 Харьковского городского совета".
- Лашина Светлана Евгеньевна – учительница химии коммунального учреждения "Харьковский лицей №144 Харьковского городского совета".
- Лисакевич Анастасия Валерьевна – учитель математики Харьковского частного учебно-воспитательного комплекса "Авторская школа Бойко" Харьковской области.
- Марсакова Владислава Игоревна – учительница астрономии коммунального учреждения "Ришельевский научный лицей".
- Моренко Елена Владимировна – учительница математики гимназии "Академия".
- Нестеренко Максим Сергеевич – учитель географии коммунального учреждения "Харьковский лицей №153 Харьковского городского совета".
- Овсянников Алексей Анатольевич – учитель физики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Пашко Максим Иванович – учитель физики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Перелюбская Алла Марковна – учитель математики коммунального учреждения "Харьковский лицей №161 "Импульс" Харьковского городского совета".
- Ползун Анна Александровна – учительница информатики гимназии "Академия".
- Розенвайн Алексей Григорьевич – учитель физики Естественно-научного лицея №145 Печерского района Киева.
- Романенко Алина Оскаровна – учительница математики Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" Печерского района Киева.
- Симон Андрей Александрович – учитель астрономии Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- Филипчук Валентина Ивановна – учительница географии Лицея №1 Гостомельского поселкового совета Бучанского района Киевской области.
- Чабан Галина Дмитриевна – учительница географии учебно-воспитательного объединения №5 города Хмельницкого имени Сергея Ефремова.
- Щетинина Наталья Александровна – учительница физики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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