Лучшие из лучших. Обнародован перечень учителей, которые получат премию президента Украины

22 украинских учителя получат премию президента Украины. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Вознаграждение будут получать педагоги, которые подготовили победителей международных ученических олимпиад по разным предметам в 2023 году. В основном в список, опубликованный на официальном сайте МОН, попали учителя точных и комплексных наук.

Всего победителей должно быть 23, однако в документе пропущен 14 пункт, поэтому фактически их 22.

Гельфгат Илья Маркович – учитель физики Коммунального учреждения "Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета Харьковской области". Головатый Тарас Владимирович – учитель физики и астрономии Лицея №5 Ивано-Франковского городского совета. Горбач Алла Евгеньевна – учительница географии Нововолынского лицея №1 Нововолынского городского совета Волынской области. Добосевич Марьян Станиславович – учитель математики Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Кузнечная Лина Леонидовна – учительница географии Шумского лицея Шумского городского совета Тернопольской области. Корниенко Алина Эдуардовна – учительница химии Шепетовского учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа I-III ступеней – гимназия" Хмельницкой области. Крыжановский Александр Феликсович – учитель математики коммунального учреждения "Харьковский академический лицей №45 Харьковского городского совета". Лашина Светлана Евгеньевна – учительница химии коммунального учреждения "Харьковский лицей №144 Харьковского городского совета". Лисакевич Анастасия Валерьевна – учитель математики Харьковского частного учебно-воспитательного комплекса "Авторская школа Бойко" Харьковской области. Марсакова Владислава Игоревна – учительница астрономии коммунального учреждения "Ришельевский научный лицей". Моренко Елена Владимировна – учительница математики гимназии "Академия". Нестеренко Максим Сергеевич – учитель географии коммунального учреждения "Харьковский лицей №153 Харьковского городского совета". Овсянников Алексей Анатольевич – учитель физики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Пашко Максим Иванович – учитель физики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Перелюбская Алла Марковна – учитель математики коммунального учреждения "Харьковский лицей №161 "Импульс" Харьковского городского совета". Ползун Анна Александровна – учительница информатики гимназии "Академия". Розенвайн Алексей Григорьевич – учитель физики Естественно-научного лицея №145 Печерского района Киева. Романенко Алина Оскаровна – учительница математики Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" Печерского района Киева. Симон Андрей Александрович – учитель астрономии Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Филипчук Валентина Ивановна – учительница географии Лицея №1 Гостомельского поселкового совета Бучанского района Киевской области. Чабан Галина Дмитриевна – учительница географии учебно-воспитательного объединения №5 города Хмельницкого имени Сергея Ефремова. Щетинина Наталья Александровна – учительница физики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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