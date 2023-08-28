Лучшие песни на праздник 1 сентября о школе и учителях: тексты и видео

Уже на этой неделе украинские дети, имеющие такую возможность, снова пойдут в школу. Начало учебного года – это всегда особый праздник, который родители и учителя хотят сделать незабываемым для школьников. Помочь в этом могут соответствующие песни, которые создадут хорошее настроение.

Поэтому OBOZREVATEL собрал подборку песен, посвященных празднику Первого звонка. Что очень важно – все они исполняются на украинском языке. Изучите их перед праздничной линейкой и спойте все вместе, чтобы отметить День знаний, который состоится, несмотря ни на что, и будет радостным.

Анна Тринчер, "Школа"

Останні хвилини

І кожен піде ....

У свій загадковий шлях де мрії збуваються

Ще вчора дитина ти

А завтра твій день

Видео дня

Вже так по-дорослому той день починається

Брідж:

Згадати що є....кожному своє

Але є що так нас всіх обєднує

Коридори школи .... спогади приколи ,

І перше кохання і трабли навколо

Але ті часи такі незабутні

І ми в останнє в тому залі присутні

А завтра кожен піде до своєї мети

Приспів :

Я буду сумувати за тобою

- Школа....

Це не повернеться вже ніколи

Іду в життя доросле за метою

- Школа.....

все що дала ти я візьму з собою

В твоїй голові стільки різних думок

Але лиш одна визначає ким станеш ти

Це думка про те як зробити цей крок

Щоб не зупинитись за мить до своєї мети

Брідж:

Згадати що є....кожному своє

Але є що так нас всіх обєднує

Коридори школи .... спогади приколи ,

І перше кохання і трабли навколо

Але ті часи такі незабутні

І ми в останнє в тому залі присутні

А завтра кожен піде до своєї мети

Приспів:(3)

Я буду сумувати за тобою

- Школа....

Це не повернеться вже ніколи

Іду в життя доросле за метою

- Школа.....

все що дала ти я візьму з собою.

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Наталья Май, "Школа"

Школа, школа, школа, ти чекала нас

І мовчав дзвіночок ціле літо.

Школа, школа, школа, ми йдемо у клас,

Щоби друзів там своїх зустріти!

Приспів:

Мов одна родина, наші вчителі,

Добрими очима нас стрічають.

І пливуть тихенько наші дні шкільні -

Непомітно всі ми виростаємо!

Виростаємо! Виростаємо!

Школа, школа, школа - золоті вогні

І кохання першого тривога,

Школа, школа, школа з літа й до весни

Кличуть знову нас до знань дороги!

Приспів (х4)

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"Діти-квіти"

Сьогодні уві сні я бачила казкову чарівницю, але вона пішла… Мабуть, їй потрібно встигнути до ранку обійти всіх дітей у світі і подарувати їм радість…

Постукає щастя у нашу оселю

І тато і мама хай будуть веселі

Всім янгол на небі нехай посміхнеться

З веселої пісні новий день почнеться.

Я поки дитина дорослою стану

Збудую країну чудовую саму

Я всім подарую зірки прямо з неба

Хай люди радіють нам цього так треба-а-а-а

Приспів:

Діти-квіти, діти-квіти

Будем сонечку радіти

Ми здійсним країни мрії

Хай збуваються надії. (2)

Хай місяць на небі свої таємниці

Сховає в піснях нічной чарівниці

Хай кожна дитина в країні казковій

Від серця до серця складе шлях зірковий

Приспів:

Діти-квіти, діти-квіти

Ми перлинки в морі світла

Ми живем в країні щастя

Хай лишають нас нещастя-а-а-а

Приспів:

Діти-квіти, діти-квіти

Ми перлинки в морі світла

Ми живем в країні щастя

Хай лишають нас нещастя-а-а-а

Україна – це наша країна щастя,

Хай збуваються мрії!

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Кристина Козак

"Любі вчителі"

Вже осінь завітала в Україну

І золотом покрила всі сади.

Лелеки відлетіли на чужину,

А ми на свято вчителя прийшли.

Приспів:

І навіть та берізка біля школи

Сьогодні похилилась до землі .

Уклін низький даруєм, як ніколи

Вам дорогі і любі вчителі.

І навіть та берізка біля школи

Сьогодні похилилась до землі .

Уклін низький даруєм, як ніколи

Вам дорогі і любі вчителі.

Як хочеться в цей день вам побажати

Високих ніжних і крилатих мрій ,

Увагу й шану всю сповна віддати

і виконати задум всіх надій.

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Песня первоклассника

Перший раз у перший клас

Ми йдемо охоче,

Ніжним голосом для нас

Продзвенів дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи. (2)

Приспів:

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуємо ми ніколи,

Бо учора – дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

Прощавайте іграшки,

Гомінкий садочок,

Кличе в класи дітлахів

Золотий дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи. (2)

Приспів

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сэкономить, собирая школьника к 1 сентября.

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