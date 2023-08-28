Лучшие песни на праздник 1 сентября о школе и учителях: тексты и видео
Уже на этой неделе украинские дети, имеющие такую возможность, снова пойдут в школу. Начало учебного года – это всегда особый праздник, который родители и учителя хотят сделать незабываемым для школьников. Помочь в этом могут соответствующие песни, которые создадут хорошее настроение.
Поэтому OBOZREVATEL собрал подборку песен, посвященных празднику Первого звонка. Что очень важно – все они исполняются на украинском языке. Изучите их перед праздничной линейкой и спойте все вместе, чтобы отметить День знаний, который состоится, несмотря ни на что, и будет радостным.
Анна Тринчер, "Школа"
Останні хвилини
І кожен піде ....
У свій загадковий шлях де мрії збуваються
Ще вчора дитина ти
А завтра твій день
Вже так по-дорослому той день починається
Брідж:
Згадати що є....кожному своє
Але є що так нас всіх обєднує
Коридори школи .... спогади приколи ,
І перше кохання і трабли навколо
Але ті часи такі незабутні
І ми в останнє в тому залі присутні
А завтра кожен піде до своєї мети
Приспів :
Я буду сумувати за тобою
- Школа....
Це не повернеться вже ніколи
Іду в життя доросле за метою
- Школа.....
все що дала ти я візьму з собою
В твоїй голові стільки різних думок
Але лиш одна визначає ким станеш ти
Це думка про те як зробити цей крок
Щоб не зупинитись за мить до своєї мети
Брідж:
Згадати що є....кожному своє
Але є що так нас всіх обєднує
Коридори школи .... спогади приколи ,
І перше кохання і трабли навколо
Але ті часи такі незабутні
І ми в останнє в тому залі присутні
А завтра кожен піде до своєї мети
Приспів:(3)
Я буду сумувати за тобою
- Школа....
Це не повернеться вже ніколи
Іду в життя доросле за метою
- Школа.....
все що дала ти я візьму з собою.{"id":"dCyUFO7cyT4","startTime":0}
Наталья Май, "Школа"
Школа, школа, школа, ти чекала нас
І мовчав дзвіночок ціле літо.
Школа, школа, школа, ми йдемо у клас,
Щоби друзів там своїх зустріти!
Приспів:
Мов одна родина, наші вчителі,
Добрими очима нас стрічають.
І пливуть тихенько наші дні шкільні -
Непомітно всі ми виростаємо!
Виростаємо! Виростаємо!
Школа, школа, школа - золоті вогні
І кохання першого тривога,
Школа, школа, школа з літа й до весни
Кличуть знову нас до знань дороги!
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"Діти-квіти"
Сьогодні уві сні я бачила казкову чарівницю, але вона пішла… Мабуть, їй потрібно встигнути до ранку обійти всіх дітей у світі і подарувати їм радість…
Постукає щастя у нашу оселю
І тато і мама хай будуть веселі
Всім янгол на небі нехай посміхнеться
З веселої пісні новий день почнеться.
Я поки дитина дорослою стану
Збудую країну чудовую саму
Я всім подарую зірки прямо з неба
Хай люди радіють нам цього так треба-а-а-а
Приспів:
Діти-квіти, діти-квіти
Будем сонечку радіти
Ми здійсним країни мрії
Хай збуваються надії. (2)
Хай місяць на небі свої таємниці
Сховає в піснях нічной чарівниці
Хай кожна дитина в країні казковій
Від серця до серця складе шлях зірковий
Приспів:
Діти-квіти, діти-квіти
Ми перлинки в морі світла
Ми живем в країні щастя
Хай лишають нас нещастя-а-а-а
Приспів:
Діти-квіти, діти-квіти
Ми перлинки в морі світла
Ми живем в країні щастя
Хай лишають нас нещастя-а-а-а
Україна – це наша країна щастя,
Хай збуваються мрії!{"id":"U0Kuc1N1Ubg","startTime":0}
Кристина Козак
"Любі вчителі"
Вже осінь завітала в Україну
І золотом покрила всі сади.
Лелеки відлетіли на чужину,
А ми на свято вчителя прийшли.
Приспів:
І навіть та берізка біля школи
Сьогодні похилилась до землі .
Уклін низький даруєм, як ніколи
Вам дорогі і любі вчителі.
І навіть та берізка біля школи
Сьогодні похилилась до землі .
Уклін низький даруєм, як ніколи
Вам дорогі і любі вчителі.
Як хочеться в цей день вам побажати
Високих ніжних і крилатих мрій ,
Увагу й шану всю сповна віддати
і виконати задум всіх надій.{"id":"fJb6K5HnAWQ","startTime":0}
Песня первоклассника
Перший раз у перший клас
Ми йдемо охоче,
Ніжним голосом для нас
Продзвенів дзвіночок.
І сміється в небесах
Сонце, як ніколи,
В мами сльози на очах –
Я іду до школи. (2)
Приспів:
А у школі, а у школі
Є веселка кольорова,
І найкраща в цілім світі –
Перша вчителька моя.
А у школі, а у школі
Не сумуємо ми ніколи,
Бо учора – дошкільнята,
А тепер – одна сім'я!
Прощавайте іграшки,
Гомінкий садочок,
Кличе в класи дітлахів
Золотий дзвіночок.
І сміється в небесах
Сонце, як ніколи,
В мами сльози на очах –
Я іду до школи. (2)
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сэкономить, собирая школьника к 1 сентября.
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