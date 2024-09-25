Лучшие учителя Украины назвали 10 книг, которые следует иметь в библиотеке каждому украинцу

Финалисты престижной национальной премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine назвали 10 книг, которые следует причитать каждому украинцу. Среди них – "За Перекопом есть земля" Анастасии Левковой и "Поезд прибывает по расписанию" Марички Паплаускайте.

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Топ-10 от украинских учителей собрало издание "Освіторія". Голосование за лучшего учителя Украины в номинации "Выбор украинцев" продолжается в приложении Дія. Победитель будет объявлен 5 октября, церемонию будут транслировать в эфире телемарафона.

"За Перекопом есть земля", Анастасия Левкова; 2023 год

Совет от Владислава Акименко, учителя истории и географии из города Лозовая Харьковской области.

"Так никто не любил. Антология украинской поэзии о любви", 2024 год

Сборник посоветовала Екатерина Корзун, учительница украинского языка и литературы, поселок Алексеевка Днепропетровской области.

"На старт, внимание… золото!", Скотт Аллен; 2021 год

Книгу посоветовал Алексей Качан, учитель физической культуры из Жмеринки.

"Поезд прибывает по расписанию. Истории людей и железной дороги", Маричка Паплаускайте; 2024 год

Совет от учительницы английского языка с Киевской Татьяны Ткач.

"Мария", Улас Самчук

Посоветовала Лариса Романишин, учительница химии, физики, биологии из Львовской области.

"Война, изменившая Рондо", Романишин Романа и Лесов Андрей; 2021 год

От Леси Павлюк, учительницы начальных классов из Ивано-Франковска.

"Кожа в игре. Скрытая асимметрия жизни", Насим Николас Талеб; 2022 год

Посоветовал Владислав Кронгауз, учитель истории Украины и всемирной истории, город Харьков.

"Ведьмак. Меч назначения", Анджей Сапковский; 2017 год

Предложил Ярослав Федько, учитель физики из Днепра.

"Музей заброшенных секретов", Оксана Забужко; 2013 год

Ольга Энзельт, учительница алгебры и геометрии, город Тернополь/Покровск.

Книги Оскара Бренифье

Литературу для детей посоветовал учитель информатики из Киева Александр Думышинца.

Как сообщал OBOZ.UA, американская ежедневная газета The New York Times опубликовала рейтинг из 100 лучших книг, изданных в XXI веке. К созданию лонглиста приобщилось более пятисот писателей, критиков, поэтов и ценителей чтения.

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