Люблинская уния: причины и последствия

Люблинская уния – соглашение об объединении Польского королевства с Великим княжеством Литовским в единую федерацию – Речь Посполитую (Республика). Решение приняли 1 июля 1569 года в городе Люблин на общем сейме двух государств.

Объединение Литвы и Польши мало как положительные, так и отрицательные последствия для украинских земель:

сохранено делопроизводство на украинском языке;

почти все украинские земли все же были объединены в рамках одного государства;

украинские князья и шляхта могли занимать высшие государственные должности.

Однако:

проводилась полонизация и окатоличивание;

украинские земли поделили на воеводства;

польские магнаты владели украинскими землями, что вызвало в дальнейшем закрепощение крестьян.

После Люблинской унии в 1596 году было заключено также важное соглашение для украинских земель – Берестейское. Больше об этой унии читайте в учебнике по истории Украины за 8 класс О.В. Гисема.

Предпосылки заключения Люблинской унии

В 60-х годах ХVI века Великое княжество Литовское (далее – ВКЛ) ослабило свое влияние из-за поражения в войне с Московским государством. В результате Литва еще и потеряла значительную часть своих земель. Поэтому литовцы решили попросить военной помощи в Польше.

Между тем польские магнаты долгое время стремились получить украинские земли. Поэтому они воспользовались ослаблением Литвы, чтобы реализовать свои планы на восточнославянские земли. Идея объединения двух государств имела сторонников с двух сторон.

В Литве только начинала формироваться шляхта, которая одновременно боролась с магнатами, которые входили в состав великокняжеского совета. Первый Литовский статут в 1529 году на законном уровне оформил права и вольности шляхты, однако литовское дворянство еще не достигло равенства с магнатами и поляками. А уния давала им такую возможность. О других Литовских статутах читайте в учебнике по истории Украины за 8 класс В.С. Власова.

Поэтому литовские магнаты соглашались на объединение только при условии сохранения государственной самостоятельности, чтобы таким образом уравняться в правах с польской шляхтой, а украинскую и белорусскую элиту лишить политического влияния. Зато мелкая и средняя шляхта надеялись получить такие же привилегии, которые имела шляхта в Польском королевстве.

Среди польских магнатов и шляхты почти не было противников объединения, потому что они хотели получить новые земли и крестьян, которые им подчинялись бы. При этом они не хотели принимать предложения литовских магнатов, а выступали за присоединение Литвы к Польше.

Украинская шляхта имела же свою выгоду. Они рассчитывали благодаря объединению защитить южные границы от нападений татар и турков и прекратить вооруженные нападения поляков на украинской границе. Князья предлагали объединить Польшу, Литву и Украину в одно федеративное государство с сохранением самостоятельности и свободы вероисповедания. Ведь, пожалуй, больше всего украинцы боялись окатоличивания. Украинская мелкая и средняя шляхта также выступала за объединение, надеясь приобрести политического влияния и получить равные права с магнатами и князьями.

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Сигизмунд II Август Евразия.Эксперт

Люблинский сейм 1569

Вопрос об объединении Польши и Литвы должны были решить в польском городе Люблин во время сейма представителей привилегированных слоев общества обеих стран (князья, шляхта, магнаты, господа). Он начался в январе 1569 года. Литовцы выступали за образование федеративного государства, где Польское королевство и Великое княжество Литовское должны иметь отдельные органы, законодательство, войско и тому подобное. Поляки хотели включить Литву в состав Польши.

Литовцы поняли, что их видение унии расходится с видением поляков. Поэтому литовская делегация – князья К. Острожский, Г. Ходкевич, Е. Волович, К. Радзивилл – сорвали сейм и тайно выехали из Люблина, чтобы собрать сторонников для борьбы против унии.

Однако польский король Сигизмунд ІІ Август принял решение отобрать у Литвы и включить к Польше Волынь и Подляшье. Польские магнаты и шляхта обеих стран не была против такого решения, поэтому король еще и присоединил к королевству Киевщину и Брацлавщину.

"Вся Русская земля с древних времен, начиная от предков наших королей польских, была присоединена вместе с другими первыми частями к Польской короны", – отметил во время сейма король.

Таким образом территории Великого княжества Литовского уменьшили вдвое. Поэтому литовцы были вынуждены вернуться на сейм и согласиться на условия Польши изъять из состава своего государства указанные украинские земли.

Итак, 1 июля 1569 года в Люблине заключили унию, в рамках которой Польское королевство и Великое княжество Литовское объединились в единое федеративное государство "двух народов" – Речь Посполитую (Республика).

Короля Речи Посполитой выбрали совместно на сейме польская и литовская шляхта. Им стал Сигизмунд ІІ Август. Польша и Литва сохраняли отдельное законодательство, судебную систему, центральное и территориальное правительства, войско и финансы. Общими оставалась казна и денежная единица. Однако в ВКЛ собственный сейм был ликвидирован, оно больше не имело права на внешние самостоятельные отношения с иностранными государствами.

В результате подписания соглашения ВКЛ фактически утратило свою государственность. Под литовской властью остались только такие украинские земли, как Берестейщина и Пинщина.

Завершился Люблинской сейм в середине августа 1569 года. Михаил Грушевский так описал этот съезд шляхты: "...в несколько заседаний на нем было совершено то, чего не могли достичь длительные войны и столетия дипломатических переговоров и хитростей".

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Сейм в Люблине Газета "День"

Последствия Люблинской унии

Украинские земли, которые вошли в состав Польши в результате подписания Люблинской унии, поделили на воеводства:

Русское (с центром во Львове).

Белзское (Белз).

Подольское (Каменец).

Волынское (Луцк).

Брацлавское (Брацлав).

Подляское (Дорогочин).

Киевское (Киев).

Воеводства делили на уезды, во главе которых стояли назначаемые королем старости. Для решения различных вопросов местного уровня в воеводствах и уездах созывались шляхетские сеймики.

Люблинская уния как положительно, так и отрицательно повлияла на украинские земли. Большинство украинских земель объединили в пределах одного государства, что влияло на развитие национально-культурного развития народа. На землях, которые присоединили к Польше, сохранили судебную систему по нормам Литовских статутов и ведения делопроизводства на украинском языке.

Украинские князья и шляхта имели право занимать административные должности и не менять вероисповедание. Также на украинские земли начала влиять западноевропейская культура, возросло количество учебных заведений.

Были и негативные последствия. Состоялась денационализация украинской шляхты, чтобы они могли участвовать в работе сеймиков и Вального сейма, где постоянно нужно было общаться с польскими чиновниками. С украинской элиты почти никого не осталось. Все части полонизировались и принимали католичество.

Крупными землевладельцами в Украине были польские (Жолкевские, Потоцки, Конецпольские) и украинские магнаты (Вишневецкие, Острожские, Заславские). Благодаря латифундиям (крупным частным земельным владениям) магнаты чувствовали себя управляющими и не хотели кому-то подчиняться. Они судили своих подданных, основывали города, строили дворцы и раздавали землю за службу вассалам.

Польское королевство максимально использовало природные богатства украинских земель, а польская шляхта все больше и больше владела новоприсоединенными территориями. Это привело к закрепощению крестьянства.

Также украинцы подвергались притеснениям в религиозном плане из-за полонизации и окатоличивания. Надежды, что украинские земли защитят от нападений турок и татар, не оправдались.

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