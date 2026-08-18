"Людей делают полностью зависимыми от интернета": видео из школы, где вместо расписания используются QR-коды, вызвало возмущение в сети

Сеть возмутило видео, на котором в одной из украинских школ вместо расписания уроков разместили фото с QR-кодами. Пост с доской объявлений опубликовал блогер с ником bodijke.

В посте в TikTok он отметил, что учился в этом учебном заведении. Мужчина также спросил, происходит ли подобная цифровизация во всех школах.

В то же время пользователи сети раскритиковали подобные меры. В частности, они жаловались на то, что не во всех учебных заведениях разрешены телефоны. Кроме того, не всегда есть возможность посмотреть расписание в гаджете, поэтому было бы лучше, если бы его размещали рядом с QR-кодами.

"Но зачем же тогда хотят запретить телефоны в школах?"

"У нас по-разному, потому что QR-коды – это не очень практично, когда выключают свет и нет интернета, поэтому я распечатываю и вешаю в классе! Но с электронными журналами и приложениями, если всё работает, то и QR-коды не нужны".

"Непрактично. Когда нужно быстро посмотреть, какой сейчас будет урок, это невозможно. Приходится делать столько лишних движений. Лучше бы расписание и рядом QR-код".

"Работаю в школе, но меня бесят QR-коды. А что делать тем, у кого нет возможности скачать приложение, у кого, возможно, просто не хватает памяти на смартфоне?"

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