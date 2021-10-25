Люстрированные служащие не могут управлять университетами – Конституционный суд отклонил представление экс-регионалов

В Украине высшими учебными заведениями не могут управлять люстрованные служащие. То же касается и тех, кто исполняет обязанности руководителей.

Это следует из того, что Конституционный суд закрыл производство посоответствующему представлению. О судьбе представления от 2018 сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Совгиря отметила, что конституционное представление поступило в суд еще 29 мая 2018 года. Народные депутаты пытались оспорить "люстрационное" положение закона "О высшем образовании".

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В нем говорится о запрете быть избранными, назначенными или занимать должность руководителя заведения высшего образования лицам, подпадающим под действие Закона "Об очистке власти" – том же люстрационном законе.

С тех пор – в течение трех лет – КСУ провел не менее 12 заседаний по этому делу. И теперь производство закрыл.

"Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности обжалуемой нормы закона, которое бы нуждалось в исследовании судом. Именно такое основание для прекращения производства по делу указано в постановлении от 21 октября", – написала представительница ВР в Конституционном суде.

Ольга Совгиря подчеркнула, что любая дополнительная мотивация по сути дела отсутствует.

"В этом деле Конституционный суд закрыл производство: то есть не определил, соответствует данная норма Конституции Украины или нет. Закрыв производство, суд после трех лет рассмотрения, фактически, самоустранился от рассмотрения его по существу, не предоставив ей оценки – "конституционная" – или "неконституционная", – пояснила народный депутат.

Соответственно, норма закона, которую оспаривали депутаты, остается в силе.

"Норма закона "О высшем образовании", которой предусмотрено, что не может быть избрано, назначено (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя заведения высшего образования лицо, подпадающее под действие закона "Об очистке власти", при этом осталась действующей!", – подчеркнула Ольга Совгиря.

Под представлением подписались 45 народных депутатов, среди них на 2018 год народные депутаты 8 созыва от "Оппозиционного блока":

Сергей Кивалов;

Вадим Новинский;

Вадим Рабинович;

Юрий Воропаев;

Нестор Шуфрич;

Алексей Вилкул;

Сергей Левочкин;

Юля Левочкина;

Дмитрий Добкин;

Михаил Добкин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 выборы ректора Национального авиационного университета Украины выиграл бывший "регионал" Максим Луцкий. В Минюсте заявили, что он подпадает под люстрацию и поэтому не может занимать эту должность. Однако это не помешало Луцком все равно занять пост ректора НАУ – он до сих пор занимает эту должность.