'Майстерклас' или 'майстер-клас'? Это слово запутало даже филологов

Хотя правописание, утвержденное в 2019 году, и упростило, а также разъяснило некоторые неоднозначные явления в украинском языке, все же пробелов оно оставило немало. Например, до сих пор не всем понятно, как правильно соединять в сложное существительное слова "майстер" и "клас".

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В интернете можно встретить как объяснения, почему нужно писать его слитно, так и аргументы за то, чтобы ставить дефис. Поэтому OBOZ.UA обратился за разъяснением, как на самом деле правильно, к кандидату филологических наук и автору серии популярных книг об украинском языке Ольге Дубчак.

Среди языковедов развернулась целая дискуссия на тему написания этого сложного существительного. Так, блогер, популяризирующая украинский язык, и редактор Юлия Мороз аргументирует свою позицию тем, что данное слово является заимствованием из английского, где оно пишется слитно: masterclass. А заодно якобы обозначает метод обучения. Хотя на самом деле этот существительный имеет более описательный перевод "уроки по освоению мастерства" (от master – осваивать, совершенствовать и class – урок, занятие), что указывает на то, что речь здесь идет именно о занятиях, а не о методе преподавания как таковом.

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В свою очередь, другая блогер и редактор Ольга Васильева отстаивает написание слова через дефис. Ее аргументы заключаются в том, что действующие правила правописания предусматривают именно такое написание сложных слов, где первое существительное определяет определенное качество или особенность предмета, лица, явления, названных вторым. К тому же слово "майстер", по ее словам, здесь не выступает в роли префиксоида. А значит, правильным написанием будет с дефисом.

Наша эксперт Ольга Дубчак сформулировала более понятное и доступное объяснение. "Составное слово "майстер-клас" сочетает в себе два самостоятельных существительных "майстер" и "клас", которые при этом не имеют между собой соединительного звука. Такие слова, в соответствии с нормами действующего правописания, пишутся с дефисом. По этому же принципу пишем "бізнес-план", "фан-клуб", "дизель-генератор", "крем-карамель" чи "рок-музика", – сказала она.

Итак, сложное существительное "майстер-клас" на украинском языке все же следует писать через дефис. Такое написание не противоречит нормам действующего правописания.

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