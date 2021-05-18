МАН провела всеукраинский конкурс научных работ: кто получил "золото"

Более тысячи школьников со всей Украины, учеников-членов Малой академии наук приняли участие во Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ. Они представляли свои проекты по разным наукам и боролись за золотые медали.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-служба МАН. В частности, "золото" получили Роман Юкленчук, Александр Ковальчук, Елизавета Лаврова, Анна Туманова, Дмитрий Жаворонок и другие.

Так, десятиклассник Роман Юкленчук из Харькова разработал систему, которая помогает водителям безопасно переезжать перекресток. Это некий тандем разумного светофора и специальной аппаратуры, который будет находиться в автомобиле. Система подскажет водителю расстояние до перекрестка, его параметры и время оставшееся данному сигналу светофора, и на основе этих данных предложит оптимальную скорость движения. По мнению изобретателя, такая система не только поможет уменьшить количество ДТП, которые часто случаются на перекрестках, но и сэкономит топливо.

Работа Романа Юкленчука

Одиннадцатиклассник Александр Ковальчук из Киева придумал помощника для фермеров – систему "iPoliv", которая помогает на 10% уменьшить расход воды на полях и на 20% повысить урожайность. Это возможно благодаря датчикам, которые будут собирать данные о влажности почвы и микроклимат на поле и передавать их на сервер, где состоится прогнозирование наиболее оптимальных методов обработки земли.

Робота Александра Ковальчука

Одиннадцатиклассница Елизавета Лазарова из Киева нашла способ втрое повысить КПД солнечных панелей, до 30% уменьшить срок окупаемости да еще и сэкономить 70% площадей, занятых солнечными электростанциями. Она придумала уникальную конструкцию – рефлекторную V-образную установку, внутри которой установлены двусторонние солнечные батареи. Кстати, на свою разработку девушка уже имеет патент.

Проект Елизаветы Лазаровой

Одиннадцатиклассница Анна Туманова из Кировоградской области изобрела альтернативу синтетическим утеплителям – это текстильный материал из соцветия рогоза. Его можно использовать для создания теплоизоляционного одежды и еще и сохранить окружающую среду.

Робота Анны Тумановой

Десятиклассник Дмитрий Жаворонок из Киева создал антивирусную программу для обнаружения и обезвреживания вирусов-шифровальщиков. Антивирус быстро сканирует файлы и программы в режиме реального времени, находит вирусы, обезвреживает их или отправляет на карантин с помощью встроенных алгоритмов. Приятный бонус: программа бесплатная и не содержит ограничений, связанных с функциональностью.

Робота Дмитрия Жаворонка

Кроме того золотыми медалями на конкурсе награждены левитационные весы, устройство для генерации и передачи сигнала SOS, новый сервис для видеоконференций, цифровой проигрыватель звуковых файлов, веб-сервис для абитуриентов и много различных проектов и исследований – не только технических или компьютерных, но и по истории, биологии, математики, астрономии и тому подобное.

МАН провела всеукраинский конкурс научных работ

"Конкурсанты представляли свои проекты по 65 научным направлениям. В каждом есть золотой призер и по несколько серебряных и бронзовых. Чтобы одержать победу ученики должны были пройти постерную защиту – представить проект членам жюри, а также принять участие в научной конференции. Таким образом почти половина школьников получили награды. Впрочем как показывает наш опыт, проекты, оставшихся без отличий, часто являются вполне достойными, просто, возможно, ребенку не хватило удачи или помешало волнение получить медаль. Таким ученикам мы обязательно даем шанс на следующих конкурсах и других мероприятиях МАН", – рассказал президент академии Станислав Довгий.

МАН провела всеукраинский конкурс научных работ

Всеукраинский конкурс-защита научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук – самое большое интеллектуальное соревнование года. Конкурс состоит из трех этапов: городского, областного и всеукраинского. На первом этапе количество участников насчитывает более ста тысяч, из них в финал доходят около 10% школьников.

Конкурс-защита 2021 года проходил с 14 по 17 мая. Победители в течение года будут получать президентские стипендии и смогут представлять Украину на международных олимпиадах и конкурсах.

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