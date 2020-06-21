Марс: характеристика, спутники, интересные факты

Марс – четвертая планета от Солнца. Это земная планета, означает, что она имеет твердую скалистую поверхность, по которой можно ходить. Поверхность Марса сухая и значительная часть ее покрыта красной пылью и скалами. Если смотреть с Земли, Марс выглядит красным.

Марс имеет одни из самых впечатляющих природных географических структур в Солнечной системе. На Марсе есть метеоритные кратеры как на Луне, вулканы, долины и пустыни, подобные земным. Спящий вулкан Олимп – самая высокая гора Солнечной системы. Она в три раза выше, чем Эверест. Местами она имеет глубину в 6 км и простирается на тысячи км. А о других каньонах и горах вы можете прочитать в учебнике по географии за 10 класс Т.Г. Гильберг.

Общая характеристика

Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, поэтому его легко увидеть на ночном небе. Космический корабль "Mariner 4" впервые представил крупные снимки Марса в 1965 году. С тех пор на Марсе побывали несколько космических зондов. Орбитальные космические аппараты "Викинг-1", "Викинг-2" и "Mars Pathfinder" высадились на поверхность Марса и прислали фотографии поверхности. Они также проанализировали марсианский грунт.

На Марсе также наблюдается изменение времен года. Лето в северном полушарии продолжается 177 марсианских суток, а в южном оно на 21 день короче и теплее на 20 градусов, чем в северном.

Через каждые 780 дней Земля и Марс оказываются на минимальном расстоянии друг от друга, которое колеблется от 56 до 101 млн км. Такие сближения планет называют противостояниями. Если расстояние меньше 60 млн км, то их называют великими противостояниями. Они наблюдаются каждые 15-17 лет.

Физические характеристики:

Спутники: 2

Масса: 11% Земли

Диаметр: 6779 км

Год: 1,9 земных лет

День: 24,6 часа

Температура: от -110 до +20 градусов

Расстояние от Солнца: четвертая планета от солнца

Тип планеты: наземный (имеет твердую скалистую поверхность)

Марс tut-cikavo.com

Погода на Марсе

На Марсе часто бывают огромные пылевые бури со скоростными ветрами. Эти пылевые бури питаются от Солнца и могут расти до огромных размеров, посылая пыль в атмосферу и охватывая большую часть планеты. Некоторые бури настолько велики, что их можно увидеть астрономам на Земле.

Сравнение Марса и Земли

Во многом Марс очень похож на Землю. Год и день на Марсе схож с земным, по сравнению с другими планетами. Марс – такая земная планета, как и Земля. Марс совсем немного меньше Земли и в диаметре, и в массе.

В отличие от Земли, у Марса очень тонкая атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа. Как результат, на Марсе гораздо холоднее, чем на Земле. Есть данные, что открытая вода в жидком виде когда-то существовала на поверхности Марса. Возможно, была даже жизнь на Марсе миллиарды лет назад.

Интересные факты о планете Марс:

Марс назван в честь римского бога войны.

Два спутника Марса называются Фобос и Деймос.

Поскольку на Марсе нет океанов, он имеет почти такую же поверхность земли, как и Земля.

Древние египтяне называли Марс "Har dècher", что означает "красный".

Человек, который весил на Земле 45 кг, на Марсе весил бы 18 кг.

Некоторые ученые считают, что Марс когда-то был покрыт водой.

Марс – вторая маленькая планета Солнечной системы.

Понравилось читать о Марсе? Больше о планетней системе можно узнать благодаря учебникк по астрономии за 11 класс В.Д. Сиротюка.

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