Математическая головоломка для самых умных: есть только 9 секунд

Математические тесты со скрытыми числами – это головоломки, которые не только позволяют держать в форме умение правильно вычислять. Они также развивают внимание и креативное мышление. Чтобы увидеть задание – смотрите фото ниже.

Итак, OBOZ.UA приготовил сегодня задачу, в которой нужно решить три уравнения с известным ответом, чтобы получить все значения для четвертого, решения которого мы не знаем и должны вычислить. Желательно справиться с этой задачей за 9 секунд.

Именно столько времени нужно на эту головоломку людям, которые легко оперируют цифрами и без проблем доходят до логических выводов. Если не успеете, не спешите заглядывать в подсказку ниже. Попробуйте все же найти решение самостоятельно, пусть и за более длительное время.

А дальше мы пошагово разберем эту задачу.

Итак, два школьных рюкзака дают в сумме 20. Это уравнение вида 2Х = 20, чтобы найти Х здесь нужно разделить ответ на 2. Так мы узнаем, что один рюкзак равен 10.

Следующим мы видим уравнение, в котором рюкзак плюс тетрадь в сумме дают 15. Здесь задачка, записанная математическим образом, имеет вид 10 + Х = 15. Для получения значения Х отнимаем от 15 ранее определенное 10 и получаем значение тетради – это 5.

Третье уравнение предлагает нам отнять от тетради карандаш, чтобы получить 3. Делаем из этого математический пример и он имеет вид 5 – Х = 3. Чтобы вычислить Х, вычитаем от пяти три и так у нас получается значение карандаша – 2.

Все готово для того, чтобы составить финальное уравнение. Поскольку из кармана рюкзака торчит карандаш, мы записываем их вместе в скобках как (10 + 2), а остальные значения – отдельно. И получаем такой пример (10 + 2) – 2 * 5 = ? По порядку выполнения арифметических действий здесь мы должны сначала раскрыть скобки, затем перемножить и последним выполнить вычитание. Так мы упрощаем пример до вида 12 – 10 и получаем правильный ответ, который равен 2.

