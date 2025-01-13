Математику, историю и биологию нужно изучать углубленно: известный педагог раскритиковала реформу НУШ в восьмых классах

Согласно реформе Новой украинской школы (НУШ), в 8 классе не будет углубленного изучения отдельных предметов. Однако критически необходимо сохранить такую возможность для учеников, ведь это влияет на дальнейшее их обучение.

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На этом отмечает экс-руководительница управления образования Голосеевского района в Киеве и учительница Ирина Чернилевская-Бойко в интервью ZN.ua. Она уверяет, что углубленное изучение отдельных предметов не решит всех проблем средней школы, однако сохранит наработки, которые есть в украинском образовании и доказали свою эффективность. Педагог привела несколько доводов.

В частности, восьмиклассники и девятиклассники уже более или менее ориентируются в том, какие предметы им нравятся, что легче дается и что им интересно. Этого, например, не было у учеников специализированных школ, которые существовали до реформы НУШ, куда набирали детей с первого класса.

По словам Чернилевской-Бойко, именно благодаря тому, что в восьмом классе подростки будут изучать углубленные предметы, им будет легче выбирать траекторию обучения в старшей школе или заведении профессионально-технического образования. Таким образом, для детей открываются возможности.

У программы НУШ много для слабых школьников, однако не предполагается обучение сильных. Именно поэтому создание классов с углубленным изучением отдельных предметов пригодится в таком случае. Ведь дети, которым нравится определенная дисциплина, могут изучать ее больше, чем предлагает усредненная школьная программа.

Более того, именно в подростковом возрасте в мозге ребенка продолжается активное формирование нейронных связей, что способствует успеху в обучении. Поэтому важно создать все условия для развития детей.

Педагог напомнила, что в Украине нет целостной государственной программы для работы с одаренными детьми, поэтому такие локальные решения очень важны. Она объясняет, что есть лицеи, которые отбирают школьников для углубленного изучения предметов, и именно они готовят будущих олимпиадников.

Более того, по словам Чернилевской-Бойко, классы с углубленным изучением отдельных предметов помогут сделать образование более индивидуализированным. Ведь существует проблема и с теми детьми, которые не успевают по программе уже с начальной школы и учатся вместе с бегущими впереди них.

"У нас есть дети, которые не успевают по учебной программе уже с начальной школы. Оставить их в разноуровневых классах – значит потерять. Им нужно внимание и комфортная среда. В начальной школе их учительница Мария Ивановна знала, что Петя никогда сам не поднимет руки на уроке, его надо спрашивать, ему нужно дать время. Но когда этот Петя в восьмом классе и учится у двадцати учителей, да еще и в переполненном классе, он не успеет на уроке не только руку поднять, а даже подумать над задачей. Потому что пока он собрался с мыслями, умный Сережа уже воскликнул ответ или одноклассники уже решили ее", – пишет педагог.

Она уверяет, что углубленное изучение отдельных предметов в 8 и 9 классах создает базис для профилирования в старшей школе. А уже в 10-12 классах это стоит наращивать. По ее словам, если в ближайшее время не будут озвучены перспективы углубленного изучения предметов, произойдут неизбежные потери.

Педагог говорит, что это все ляжет на плечи учителей, которые будут пытаться всеми силами сохранить углубленное изучение. Однако, если такие педагоги уйдут из школ, то возникает вопрос, каким будет образование.

Проблема существует и в новых учебниках, которые обещали сделать более доступными для детей. Большинство же из них оказались перепечатанными с незначительными правками старыми. Кроме того, не согласованы между собой и обучающие программы, что также приводит к сложностям.

"Чтобы решить задачи по химии в восьмом классе, нужно знать действия со степенями (и это не просто квадрат или куб), а на математике их изучают позже. Или, например, на уроках естествознания в пятом классе дети должны за два уроки научиться решать три типа задач на масштабе, а на уроках математики с масштабом будут знакомиться в шестом классе. Векторы в задачах по физике в диссонансе с векторами на математике", – объясняет педагог.

Она подчеркивает, что отказываться от углубленного изучения отдельных предметов нельзя, хотя оно и не решит всех проблем средней школы.

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