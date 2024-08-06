Медицинская справка теперь не нужна: МОН упростило правила зачисления на дистанционное образование

Министерство образования и науки упростило правила зачисления учеников на дистанционное образование. Теперь школьникам, которые учатся онлайн или индивидуально, не нужно будет предоставлять медицинские справки в школу.

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Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на официальной странице в Facebook. По словам управленца, медицинская справка потребуется только для очной или при сочетании оффлайн с другой формой обучения.

"То есть при зачислении ребенка в заведение общего среднего образования на дистанционную или индивидуальную форму получения образования руководитель учебного заведения теперь не имеет права требовать у родителей справку №086/о, а родители соответственно не обязаны предоставлять указанную медицинскую справку", – говорится в сообщении.

Горбачев отметил, что требование предоставлять медицинскую справку препятствовало ученикам, которые находятся на временно оккупированных территориях, за границей или являющимся внутренне перемещенным лицом, получать доступ к дистанционному образованию в украинских школах.

"Пройти медицинский осмотр для зачисления в учебное заведение Украины, находясь за границей или на ВОТ, они не имеют возможности. Это нарушало их права и нивелировало желание этих детей и родителей получать образование в учебном заведении Украины и таким образом поддерживать связь с Украиной, ведь часть продолжают или хотели бы получать образование в украинском учебном заведении, есть те, которые идут в 1 класс или переводятся из одного учебного заведения в другое", – отмечает образовательный омбудсмен.

Он добавил, что многие родители были вынуждены прибегать к покупке медицинской справки без прохождения осмотра, чтобы получить доступ к украинскому образованию. Соответствующее решение способствует возможности прозрачного зачисления в школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минздрав принял единый порядок медицинского осмотра для зачисления ребенка в школу.

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