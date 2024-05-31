Мэр Харькова посетил метрошколу и лично поздравил выпускников 2024 года. Фото

Харьковский городской голова Игорь Терехов лично поздравил школьников подземной и метрошколы с окончанием учебы в 2024 году. Он поблагодарил учителей, которые продолжают выполнять свою работу, несмотря на постоянно обстрелы города врагом.

Чиновник пообщался с учениками и рассказал, что у многих из них есть планы на летние каникулы. В частности, дети хотят побывать на море и в Карпатах. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Харьковского городского совета.

Глава администрации города также отметил, что хочет, чтобы школьники не были вынуждены учиться в подземных школах, а смогли посещать обычные учебные заведения.

"Я поздравляю всех с началом каникул! И очень хочу, чтобы, несмотря на все ужасы, которые происходят вокруг, наши дети смогли отдохнуть. Некоторые из малышей уже рассказали мне, что собираются поехать к морю и в Карпаты. И это очень хорошо, потому что надо хоть немного отвлечься и набраться сил там, где сейчас безопаснее", – сказал Терехов.

"В то же время я верю и рассчитываю, что наши партнеры услышат нас и предоставят современные системы ПВО Харькову, чтобы мы могли в дальнейшем открыть обычные школы, а не были вынуждены продолжать строить подземные", – добавил он.

По словам чиновника, в Харькове в этом году выпустилось 7,5 тысяч одиннадцатиклассников и 7,3 тысяч первоклассников. Подавляющее большинство школ провели праздничные линейки в онлайн-режиме.

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