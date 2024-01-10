Метросад в Харькове превзошел ожидания: на первые занятия пришли более 400 детей, у власти уже грандиозные планы

В Харькове на трех станциях прошли первые занятия в метросаду. В подземное учебное заведение пришли 411 дошкольников. Уроки провели 6 и 7 января.

О старте обучения сообщила директор департамента образования Харькова Ольга Деменко Общественному. По ее словам, администрация ожидала, что детей в пробные дни будет меньше, однако занятия решили проводить в два выходных.

"Дети были только на трех станциях – на "Университете", "Победе" и "Академике Павлове", потому что на двух других метрополитен делает косметический ремонт. Дошкольников пришло 411, это из всех районов города. Мы это называем пробными днями. Все прошло достаточно результативно, и мы понимаем, что в дальнейшем все будет хорошо", – отметила Деменко.

По ее словам, родители увидели эффективность метрошколы, поэтому у них нет сомнений в организации обучения для дошкольников, которые уже с 1 сентября 2024 года пойдут в школу.

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Желающих, записавшихся в метросад, оказалось 600 детей. Это больше того количества, которое ожидали в администрации. В частности, как говорит Деменко, охватить 400-500 дошкольников планировали проводив занятия только по субботам. Однако заведение будет работать и по воскресеньям.

Руководитель департамента рассказала, что отдельные условия создаются и для воспитателей. По ее словам, с педагогическими работниками подписывается контракт, согласно которому определяются рабочие и выходные дни.

"Например, у воспитателя будут выходные в пятницу и субботу, а в воскресенье он будет работать. Или в субботу вы работаете, а в воскресенье и в понедельник у вас выходные. То есть это будет по отдельному графику. Все откликнулись, претензий нет. Таким образом, мы охватим не менее 600 детей. А это 20% всех детей, которые находятся в Харькове и планируют впервые идти в школу", – рассказала Ольга Деменко.

Она добавила, что максимальное количество детей, которое сможет вместить метросад может достигать 700 дошкольников, поэтому сейчас еще принимают заявления от родителей на зачисление в учебу.

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