Михаил Поплавский оставил должность ректора Университета культуры, которую занимал более 30 лет. Кто возглавил вуз и как это объяснил Лисовой

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) получит нового руководителя. У Михаила Поплавского, который занимал эту должность более 30 лет, истек срок действия контракта. Исполняющим обязанности ректора будет профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игорь Комарницкий.

Об изменениях в руководящем составе вуза сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в заметке в Facebook. По его словам, настал момент, когда университет должен получить нового руководителя, поэтому в заведении должны пройти открытые и конкурентные выборы.

Лисовой также отметил, что публичный стиль и тон, которые транслировал Поплавский в течение лет, формировали искаженное представление о том, какой должна быть культурная институция и украинская культура в целом. В то же время в течение лет имя руководителя КНУКиИ неоднократно фигурировало в публичных материалах по обвинениям в харассменте. Министр образования указал и на вопрос о возможном конфликте интересов. В частности, речь идет о совмещении руководства государственным университетом и деятельности, связанной с частным вузом.

"По моему убеждению, публичный стиль и тон, которые транслировал руководитель заведения в течение лет, формировали искаженное представление о том, какой должна быть культурная институция и украинская культура в целом. Я считаю, что университет культуры должен быть примером этических стандартов, а не постоянным источником дискуссий о них. Министерство образования и науки Украины назначило исполняющего обязанности руководителя учреждения, который должен организовать проведение открытых и конкурентных выборов – реальных, объективных и лишенных влияния", – говорится в сообщении.

76-летний Поплавский возглавлял КНУКиИ с 1995-го по 2014 год. За этот период вуз менял название несколько раз, в конце концов став Киевским национальным университетом культуры и искусств, а в народе "Кульком". Самого же руководителя нередко называли "поющим ректором".

21 апреля 2023 года, в 30-ю годовщину руководства вузом, Поплавский заявил, что готов уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику.

Что известно об Игоре Комарницком

Игорь Комарницкий – профессор КНУКиИ, бывший декан факультета гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, кандидат культурологии. Согласно данным YouControl, Комарницкий является соучредителем и руководителем туристической компании "Караван плюс". Документы компании содержат адрес в селе Мечиславка Кировоградской области – том самом, откуда родом Поплавский.

По информации украинского медиа, в ближайшее время в КНУКиИ должны состояться выборы нового руководителя университета. По данным источников, 76-летний Михаил Поплавский планирует снова баллотироваться на эту должность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в прошлом году президент КНУКиИ Михаил Поплавский получал 22 820 грн пенсии в месяц. Такой размер выплаты объясняется высокой зарплатой. Согласно его последней годовой декларации, размер пенсии составлял 273 845 грн в год (или 22 820 грн в месяц). Его суммарный доход в прошлом году составил 17,7 млн грн (в 2023-м – 41,7 млн грн). В собственности Поплавского жилье площадью 2211 кв. м.

